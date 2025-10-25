Netflix & Prime: Diese Highlights kommen im November 2025

Fans des Young-Adult-Dramas "Maxton Hall" dürfen sich auf Nachschub freuen: Ab dem 7. November startet die zweite Staffel der beliebten Serie bei Amazon Prime Video. Ruby und James kehren mit sechs neuen Episoden zurück, die das Leben an der renommierten Maxton Hall tiefgründig und emotional beleuchten. Allerdings gibt es für Serienliebhaber einen kleinen Wermutstropfen: Die Folgen werden wöchentlich veröffentlicht – Binge-Watching ist hier also nicht möglich. Neben "Maxton Hall" warten auf Prime auch neue Serien wie die koreanische Rom-Com "Nice to Meet You" ab dem 3. November oder der Animationsspaß "Bat-Fam" ab dem 10. November.

Netflix fährt im November ebenfalls große Geschütze auf und präsentiert nach jahrelangem Warten die letzte Staffel des Megahits Stranger Things. Der finale Kampf gegen das Upside Down beginnt ab dem 27. November mit dem ersten von drei Teilen der fünften Staffel und verspricht Spannung pur. Ein weiteres Highlight ist Guillermo del Toros (61) Frankenstein-Adaption mit Jacob Elordi (28) in der Hauptrolle. Der Euphoria-Star verleiht dem missverstandenen Monster eine ganz neue Tiefe. Außerdem startet am 6. November die historische Serie "Death by Lightning", produziert von David Benioff (55) und D.B. Weiss (54). Die Macher von Game of Thrones widmen sich dem tragischen Schicksal von US-Präsident James A. Garfield und illustrieren die dramatischen Ereignisse seines Lebens und Todes.

Außerdem dürfen sich Fans auf folgende Neuzugänge bei Netflix freuen: "Georgias Gesetz" (1. November), Squid Game: The Challenge, Staffel 2 (4. November), "As You Stood By", Staffel 1 (7. November), "A Merry Little Ex-Mas" (12. November), "Ich - Einfach unverbesserlich 3" (14. November), "Champagne Problems" (19. November), "Undercover im Seniorenheim", Staffel 2 (20. November) und "Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub" (26. November).

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Getty Images Jacob Elordi bei Special-Screening von "Frankenstein" in New York City

