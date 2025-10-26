Anna-Maria Ferchichi in Sorge: Tochter Laila wird gemobbt

Anna-Maria Ferchichi (43), die Ehefrau von Rapper Bushido (47), veröffentlicht in ihrer Instagram-Story bewegende Worte. Nach einer Gartenparty in ihrer Wahlheimat Dubai erhielt sie einen Anruf von ihrer elfjährigen Tochter Laila Ferchichi, die von Schwierigkeiten in der Schule berichtete. Offenbar wird die Schülerin wiederholt von zwei Jungen wegen ihrer schlanken Statur geärgert. Die aufgebrachte Mutter schilderte ihren rund 950.000 Followern, dass Laila zwar darum bat, die Schule nicht einzuschalten, es ihr jedoch schwerfällt, tatenlos zuzusehen.

"Ihr letzter Satz bleibt mir bis jetzt in den Ohren", schreibt Anna-Maria. Laila habe gesagt: "Mama, es ist nicht schlimm für mich. Es nervt nur. Wenn wir mal ehrlich sind, gehört ein bisschen Drama in der Schule auch dazu. Es wäre sonst zu langweilig." Die Schülerin zeigt sich also mutig und standhaft. Besonders in den vergangenen Wochen musste Laila einige Rückschläge verkraften: Vor Kurzem wurde bei ihr Skoliose diagnostiziert. Neben den Hänseleien in der Schule hat sie damit noch weitere Herausforderungen zu bewältigen.

Laila zeigt sich trotz allem erstaunlich stark. Die junge Schülerin strahlt jede Menge Zuversicht aus, wie sie auch kurz nach der Diagnose zur Wirbelsäulenverkrümmung bewiesen hat. Mit einem Korsett als Teil ihrer Behandlung machte sie anderen Betroffenen Mut und teilte ihre Gedanken. "Ihr seid nicht alleine. Ich habe das Gleiche", erklärte sie auf Instagram und ergänzte: "Ihr seid trotzdem so perfekt." Laila lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und kann sich offenbar ganz auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

RTL Bushido mit seinen Kindern Laila, Issa, Djibrail und Aaliyah