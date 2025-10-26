Darum wird AYTO-Reunion laut Calvin Steiner unspektakulär

Die Reunion der aktuellen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love wirft bereits vor der Ausstrahlung hohe Wellen. Während einige Kandidaten berichten, dass es dort ganz schön zur Sache ging, scheint Reality-TV-Star Calvin Steiner dies anders zu sehen. Im Interview mit Promiflash erinnert er sich an eine eher enttäuschende Veranstaltung. Auf große Enthüllungen sollten die Fans nicht hoffen, wie Calvin weiter ausführte: "Da wurde aber im Endeffekt immer nur um den heißen Brei herumgeredet. Also, es wurde nicht wirklich was gesagt."

Mit diesen Aussagen widerspricht Calvin anderen Teilnehmern der Show, die die AYTO-Reunion als dramatisch und hitzig beschrieben hatten. Die Erwartungen auf eine Eskalation oder gar brisante Geheimnisse seien demnach fehl am Platz. Für Calvin stand die Veranstaltung vielmehr im Zeichen von leeren Worten und wenig Substanz. Der Reality-TV-Darsteller gibt zu verstehen, dass so manche Teilnehmer die Gelegenheit nutzten, sich in den Mittelpunkt zu drängen, ohne dabei wirklich etwas Neues preiszugeben: "Ja, es gab noch mal für die Clowns eine Bühne, dass die sich noch ein bisschen äußern konnten." Was für die Zuschauer klar aufregend wirken könnte, sah Calvin offenbar deutlich nüchterner.

Während einige AYTO-Kandidaten Beef bei der Reunion anteasern, sorgte Calvin fernab der Show selbst für Wirbel: Zwischen ihm und Hati Suarez krachte es laut einer Instagram-Story mächtig. Hinter den Kulissen von Fame Fighting provozierte die Influencerin ihren AYTO-Mitstreiter wohl, woraufhin er ihr eine verbale Ohrfeige verpasste: "Hati, du bist die größte F*tze im Reality!" Eine wortwörtliche Schelle bekam Calvin wiederum von Tommy Pedroni (30), der ihn im Boxduell schlug.

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Calvin

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, "Germany Shore"-Kandidat

Imago Calvin Steiner und Tommy Pedroni, Fame Fighting 2025

