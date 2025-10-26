Herzogin Meghan schmerzte Trennung von ihren Kindern sehr

Herzogin Meghan (44) hat in der zweiten Staffel ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" über einen schwierigen Moment in ihrem Leben gesprochen, der sie emotional tief bewegte. Offen erzählte sie von der schmerzvollen Zeit, in der sie von ihren beiden Kindern Archie (6) und Lilibet (4) getrennt war. "Das Längste, was ich von unseren Kindern getrennt war, waren fast drei Wochen", gestand Meghan im Gespräch mit Tan France (42) aus Queer Eye. Sie fügte hinzu: "Ich war ... nicht wohl." Diese Trennung fand nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2022 statt, als sie und Prinz Harry (41) länger als geplant im Vereinigten Königreich blieben.

Während Meghan und Harry damals aufgrund mehrerer Verpflichtungen in England verweilten, waren ihre Kinder in Los Angeles bei Meghans Mutter Doria Ragland geblieben. Die Sussexes hatten zunächst an einer Veranstaltung in Manchester teilgenommen und waren anschließend nach Deutschland gereist, bevor sie nach London zurückkehrten. Mit dem Tod der Queen am 8. September verlängerte sich ihre Zeit in Großbritannien. Diese Phase war geprägt von öffentlichen Auftritten und Familienzusammenkünften, unter anderem mit Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), während sie ihre Trauer teilten. Harry beschrieb diese schwierigen Tage auch in seinen Memoiren "Spare", in denen er schilderte, wie schmerzlich die Entfernung zu seinen Kindern war.

Meghan und Harry waren nach der Rückkehr in die USA sehr darauf bedacht, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und holten gemeinsam die verpassten Momente nach. Die Herzogin sprach kürzlich auch beim Fortune's Most Powerful Women Summit über ihre neue Netflix-Kooperation und beschrieb diese als ähnlich flexibel wie die Deals von Barack (64) und Michelle Obama (61) mit Higher Ground. Sie hob insbesondere hervor, wie wichtig diese kreative Partnerschaft für sie und Harry sei. Trotz aller beruflichen Projekte scheint es, dass Meghan und Harry ihre Rollen als Eltern ganz besonders schätzen und bewahren möchten.

Imago Herzogin Meghan, 2025.

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025