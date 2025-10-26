Prinz Williams harte Linie: Andrew wird bei Krönung fehlen

Prinz Andrew (65), der jüngst seine royalen Titel niederlegte, könnte nun auch von künftigen Krönungen ausgeschlossen werden, so berichten britische Medien. Die Sunday Times enthüllte, dass Prinz William (43), Thronfolger des Vereinigten Königreichs, plant, seinen Onkel zukünftig vollständig von allen royalen Veranstaltungen fernzuhalten, einschließlich seiner eigenen Krönung. Hintergrund ist Williams Unzufriedenheit mit den bisherigen Konsequenzen aus den Skandalen um Andrew, die seit Jahren das Ansehen der britischen Monarchie belasten. Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (66) könnte von derartigen Maßnahmen betroffen sein, während die Töchter des Paares, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), weiterhin zu den royalen Veranstaltungen eingeladen werden sollen.

Die Vorwürfe gegen Andrew umfassen unter anderem seine Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sowie mutmaßliche Treffen mit einem chinesischen Agenten. Laut veröffentlichten E-Mails hielt Andrew länger als zugegeben den Kontakt mit Jeffrey aufrecht und suchte sogar Unterstützung im Umgang mit den Vorwürfen gegen ihn. Darüber hinaus belasten ihn Enthüllungen der Giuffre-Familie, die Andrew eng mit den von Jeffrey begangenen Verbrechen in Verbindung bringen. In einem veröffentlichten Statement betonte Andrew seine andauernde Unschuld und erklärte, die Niederlegung seiner Titel sei nötig gewesen, um die Arbeit der Königsfamilie nicht weiter zu stören.

Privat bleibt Andrew Mitglied der Königsfamilie und wird weiterhin in der Royal Lodge wohnen, die er langfristig mit einem privaten Pachtvertrag nutzt. Diese Regelung spiegelt den Wunsch von König Charles III. (76) wider, die Belange von Andrews Töchtern nicht negativ zu beeinflussen. Trotz aller Differenzen soll ein familiäres Fundament erhalten bleiben. Williams und Andrews Familie galten stets als nahestehend, doch die wachsenden Belastungen durch die Skandale stellen diese Beziehungen vor eine erhebliche Herausforderung. William, als künftiger Monarch, scheint entschlossen, eine klare Linie zu verfolgen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinz William und Prinz Andrew

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice mit ihrer Mutter Sarah Ferguson

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William, September 2025