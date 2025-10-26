Tommy und Paulina verstehen Sommerhaus-Favoritenrolle nicht

Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28), die derzeit im Sommerhaus der Stars zu sehen sind, können nicht nachvollziehen, warum sie bei Zuschauern und Mitstreitern als Favoriten gelten. In einem Interview mit Promiflash äußerten sich die beiden Reality-TV-Stars zu ihrem überraschenden Ruf. "Habt ihr die Essens-Challenge gesehen? Ich verstehe das irgendwie bis heute nicht", wunderte sich Paulina. Auch Tommy zeigte sich erstaunt über die Bewertung: "Da gibt es so viele Dinge, in denen wir gar nicht gut sind."

"Ich glaube, jeder hat Spiele, die einem gut liegen, und Sachen, die einem nicht liegen", erklärte Paulina. Tommy fügte hinzu, dass er bei Spielen mit deutschsprachigen Wissensfragen oft keine Chance habe. Dennoch sehen andere die beiden vor allem aufgrund ihres anfänglichen Erfolgs im Sommerhaus und ihrer Leistungen in vergangenen Formaten vorn. "Ich glaube, viele hatten auch immer noch das mit 'Couple Challenge' im Kopf, obwohl da viele, glaube ich, vergessen haben, dass wir zuerst rausgeflogen sind", bestätigte Paulina. Die beiden wiesen außerdem darauf hin, dass sie manche Spiele einfach nur durch Glück gemeistert hätten.

Tommy und Paulina sind vor allem durch diverse Reality-Formate bekannt geworden. Ihre Beziehung und die gemeinsame Teilnahme an TV-Shows machen sie sowohl auf Social Media als auch vor der Kamera zu einem beliebten Paar. Paulina ist nicht nur Realitystar, sondern hat auch als Schauspielerin Erfahrung gesammelt, während Tommy als ehemaliger Profischwimmer Erfolge gefeiert hat. Beide treten oft in enger Absprache miteinander auf und präsentieren sich als eingespieltes Team. Tommy vermutet, dass ihr gutes Verhältnis und die harmonische Zusammenarbeit vielleicht ein Grund für ihre Favoritenrolle gewesen sein könnten.

Imago Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

IMAGO / Gartner Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, März 2025