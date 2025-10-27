25 Jahre Halloween mit Heidi Klum: Ihre wildesten Looks

Heidi Klum (52) macht Halloween seit einem Vierteljahrhundert zu ihrer ganz eigenen Bühne – und liefert Jahr für Jahr die spektakulärsten Verwandlungen der Saison. Die Gastgeberin der wohl bekanntesten Grusel-Party in den USA lädt jedes Jahr im Herbst die Promiwelt ein und erscheint selbst stets als Blickfang Nummer eins. Vom Comic-Star bis zur Mythengestalt, vom Partnerlook bis zur Solo-Show: Heidi überrascht ihre Gäste immer wieder mit Ideen, die man kaum kommen sah. Mal erschreckt sie, mal bringt sie zum Schmunzeln – aber langweilig wird es bei ihr nie. Und weil Halloween 2025 vor der Tür steht, lohnt der Blick zurück auf ihre größten Kostüm-Momente.

Alles begann im Jahr 2000 mit einem düsteren Ensemble aus Tüll, Leder und Nieten – der Startschuss für eine Ära, in der die Verkleidungen immer aufwendiger wurden. 2002 tauchte Heidi als Betty Boop auf und zeigte beim Lächeln plötzlich Vampirzähne.

2004 griff sie mit rotem Hexenhut, Besen und skelettiertem Begleiter ein Klassiker-Thema auf. 2006 wurde sie zur verbotenen Frucht: ein leuchtender Apfel, umwunden von einer Schlange – ein Look, hinter dem sie eine damals noch nicht öffentlich gemachte Schwangerschaft verbarg.

2008 erschien sie als mehrarmige Göttin Kali, eine Hommage an Transformation und Neubeginn und ein Kostüm, das für Diskussionen sorgte: Einige hinduistische Anführer in Amerika kritisierten Heidis Kostümwahl aufs Schärfste und forderten eine öffentliche Entschuldigung. 2009 kam sie gemeinsam mit Seal (62) im aufwendigen Raben-Partnerlook.

Ein Jahr später zeigte sie sich "gehäutet" wie aus einer Anatomie-Ausstellung: 2011 legte sie gleich doppelt nach und feierte erst in der hautlosen Optik und später im flauschigen Affen-Outfit. 2013 ließ sie sich zur gealterten Version ihrer selbst stylen – kaum wiederzuerkennen.

2014 standen plötzlich sechs Heidis im Raum. 2022 schließlich wagte sie eines ihrer ikonischsten Kostüme: Während Tom Kaulitz (36) als blutverschmierter Angler erschien, war Heidi der Wurm am Haken. Was diese Auftritte verbindet, ist Heidis Lust auf Verwandlung und Detailarbeit.

Die Gastgeberin scheut weder Masken noch Prothesen, setzt auf präzise Inszenierungen und nimmt sich die Freiheit, sich selbst ironisch zu brechen – ob als Cartoon, Kreatur oder Kunstfigur. Partnerlooks mit Seal und später mit Tom Kaulitz erzählen nebenbei eine ganz persönliche Geschichte.

Imago Heidi Klum und Seal bei der Halloween-Party 2008

Imago Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party im Jahr 2002

Imago Seal und Heidi Klum bei der Halloween-Party im Jahr 2006

Imago Seal und Heid Klum bei der alljährlichen Halloween-Party im Jahr 2009

Imago Heidi Klum bei ihrer 12. Halloween-Party im Jahr 2011

Imago Heidi Klum bei ihrer 12. Halloween-Party in New York City am 31. Oktober 2011

Heidi Klum (3. von links) mit ihren Lookalikes, Halloween 2016

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2022

Imago Heidi Klum bei ihrer 14. Halloween-Party in New York City am 31. Oktober 2013

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum an Halloween 2019

Imago Heidi Klum und Seal bei der Halloween Party im Jahr 2004

Imago Heidi Klum bei ihrer 8. jährlichen Halloween-Party, 31. Oktober 2007

Imago Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party in New York, 2003

Imago Heidi Klum bei ihrer jährlichen Celebrity-Halloween-Party 2001

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Halloween 2024

Getty Images Heidi Klum bei ihrer Halloween-Party im Oktober 2023 in New York City

Getty Images Heidi Klum an Halloween 2015

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2018

Heidi Klum im Oktober 2010 auf ihrer Halloween-Party

Getty Images Heidi Klum an Halloween, 2012

Getty Images / Slaven Vlasic Heidi Klum an Halloween 2017 in New York City