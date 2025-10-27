Darum fehlt Calvin Steiner in neuer "Germany Shore"-Staffel

Reality-TV-Fans müssen in der neuen Staffel von Germany Shore auf ein bekanntes Gesicht verzichten. Calvin Steiner, mittlerweile besser bekannt unter seinem Are You The One – Reality Stars in Love-Spitznamen Calvin Blond, wird diesmal nicht Teil des Casts sein. Im Gespräch mit Promiflash erklärt er nun den Grund seiner Abwesenheit: "AYTO-VIP hat mir da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich wäre eigentlich dort gewesen."

Auf die diesjährige Cast-Zusammenstellung angesprochen, nimmt Calvin wie gewohnt kein Blatt vor den Mund. "Ja, wenn ich nicht im Cast bin, ist der sche*ße", äußert er gegenüber Promiflash. Ob das Spaß, Spitze oder beides ist, lässt der Realitystar offen. Trotz seiner fehlenden Teilnahme in der kommenden Ausgabe scheint er selbstbewusst auf künftige Staffeln zu blicken und bestätigte auf Nachfrage, dass es ein "Germany Shore"-Wiedersehen mit ihm geben wird.

Die fünfte Staffel von "Germany Shore", die ab dem 28. Oktober auf Paramount Plus zu sehen sein wird, setzt erneut auf eine Mischung aus Altbekannten und Neuzugängen. Während Walentina Doronina (25), Paulina Ljubas (28), Tommy Pedroni (30) und Belly Bellydah zurückkehren, stoßen Gigi Birofio (26), Enes Futuro, Fabian von Too Hot To Handle: Germany und Janice Barat zum Cast. Zudem sorgen Cansin, Elia Gaarcia, Honey, Juliano Fernandez, Kuba Luszcak, Matthew, Nadja Großmann, Sahel und Sarah für frischen Wind.

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, "Germany Shore"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, August 2025

Anzeige Anzeige

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Anzeige