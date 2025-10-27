Jung und neugierig: Liza Kielon erobert "Bares für Rares"

Ein neues Gesicht am Händlertisch von Bares für Rares: Liza Kielon steht seit Juni für das ZDF vor der Kamera und bringt frischen Schwung in die Trödel-Show. Die Händlerin, Jahrgang 1994, löst Fabian Kahl (34) als jüngsten Profi in der beliebten Sendung ab. Im Studio sitzt Liza Seite an Seite mit den bekannten TV-Größen wie Horst Lichter (63), Waldi Lehnertz und Wolfgang Pauritsch (53). Letztere bringen Erfahrung mit, doch die Newcomerin punktet mit Tempo, Neugier und einem klaren Blick für Details. Dazu kommt ein überraschender Twist: Neben den Drehs pflegt Liza eine zweite Karriere, die mit Antiquitäten scheinbar wenig zu tun hat.

Wie es zur Liebe für alte Schätze kam, erzählt Liza auf ihrer Website. Nach einer Ausbildung zur Immobilienkauffrau kam sie über den Antiquitätenhandel ihrer Schwiegereltern in Berührung mit geschichtsträchtigen Raritäten. Aus anfänglicher Neugier wurde schnell seriöses Fachwissen – erst im Betrieb, dann als selbstständige Händlerin. Seit 2019 tätowiert Liza zudem parallel. In ihrem eigenen Piercing- und Tattoo-Studio, das sie gemeinsam mit einer Freundin betreibt, hat sie sich auf Motive mit zarten, feinen Linien spezialisiert. Eine Doppelkarriere die läuft, wie die Show zeigt: In der ZDF-Runde präsentiert sie sich locker, zugewandt und ohne Berührungsängste, während die TV-Veteranen als bewährte Gegenpole verhandeln. Eine sichtbare Verjüngungskur für die seit 2013 laufende Kult-Sendung.

Die Händlerin punktet mit Humor und Nähe, auch wenn sie sich bislang in ihrer Social-Media-Präsenz eher bedeckt hält. Zwischen Politurduft, Patina und feinen Linien wirkt ihre Routine erstaunlich bodenständig: Tagsüber Wertgefühl für alte Dinge, später Präzisionsarbeit auf der Haut. Wer sich davon überzeugen möchte, hat werktags täglich Gelegenheit. Der Dauerbrenner Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr oder im kostenlosen Stream der ZDF-Mediathek.

ZDF Liza Kielon, "Bares für Rares"-Händlerin

Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

