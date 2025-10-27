"Kaputte Seelen": Bereut Calvin Steiner seinen Weg ins TV?

Calvin Steiner ist erst seit 2023 im Reality-TV zu sehen – und wirkte schon an Shows wie Temptation Island V.I.P., Germany Shore und zuletzt an Are You The One – Reality Stars in Love mit. Trotz seines Erfolges hält er zu vielen seiner Reality-TV-Kollegen lieber Distanz, wie er im Interview mit Promiflash verrät. "Ich weiß ja, wie viele kaputte Seelen wirklich da drin rumlaufen", meint der 24-Jährige und erklärt: "Die machen ja wirklich alles, alles, alles, um in die nächste Show reinzukommen. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht mein Ding."

Dennoch bereut Calvin es nicht, den Schritt ins TV gewagt zu haben. Ganz im Gegenteil – insbesondere seine Unabhängigkeit feiert er. "Ich finde es eigentlich auch cool, weil ich bin einer der wenigen, die gar nicht so wirklich mit allen Leuten abhängt und versucht, sich an jeden Schwanz zu hängen. Ich probiere mein eigenes Ding zu machen", erzählt er stolz. Ein paar seiner Kollegen schätzt der Aachener dennoch: Dazu zählen unter anderem Wilson Coenen und Julius Tkatschenko. Ansonsten hält Calvin seinen Kreis klein und privat. Er betont im Gespräch mit Promiflash: "Ich brauche mich nicht mit allen Leuten profilieren und sagen, ich kenne die."

Obwohl Calvin zu manchen Realitystars lieber Abstand hält, heißt das nicht, dass er sich nicht mit ihnen streiten kann. Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" geriet er mehrfach lautstark mit Hati Suarez aneinander – ein Streit, den die beiden beim diesjährigen Promi-Boxevent Fame Fighting sowie in den sozialen Medien weiterführen. In einer Instagram-Story zeigte der Blondschopf gestern eine Szene aus dem Backstage-Bereich, in der Hati ihn nach einem Kampf provoziert haben soll. Seiner Meinung nach zeige die Szene ihre wahre Persönlichkeit. In einer inzwischen gelöschten Aufnahme schimpfte Calvin: "Hati, du bist die größte F*tze im Reality!"

Anzeige Anzeige

Imago Calvin Steiner bei Fame Fighting 3 in Essen

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Calvin

Anzeige Anzeige

Imago Calvin Steiner bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2025

Anzeige