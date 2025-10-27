Keine Verhandlung: Verkäufer fliegt bei "Bares für Rares"

Ein hochambitionierter Verkäufer hat bei der ZDF-Trödelshow Bares für Rares für einen Eklat gesorgt. Im Vordergrund stand eine alte Feuerwehrausrüstung aus einem Bergwerk, die bei den Experten zunächst für Erstaunen sorgte. Doch die Preisvorstellungen des Verkäufers brachten Spannungen: Während Experte Sven Deutschmanek (49) den Wert auf 700 bis 1.000 Euro schätzte, beharrte der Verkäufer auf einem Mindestpreis von 1.500 Euro. Moderator Horst Lichter (63) ließ ihn trotzdem in den Händlerraum, was sich jedoch nicht auszahlen sollte.

Im Händlerraum pries der Verkäufer die Ausrüstung voller Enthusiasmus an, doch die Händler waren nicht bereit, mehr als 700 Euro zu zahlen. Walter Lehnertz (58) machte das letzte Gebot, doch auch darauf ging der Verkäufer nicht ein und verweigerte stur eine Einigung. Diese verfahrene Situation führte letztendlich dazu, dass Wolfgang Pauritsch (53), genervt von der Unnachgiebigkeit des Verkäufers, die Verhandlungen kurzerhand beendete und sowohl ihn als auch seine Begleitung aus dem Händlerraum verwies.

Das ist jedoch nicht das erste Mal, dass ein Verkäufer den Händlerraum frühzeitig verlassen musste. Schon vor einer Woche sorgte Peter Dinkel für Aufsehen. Der Gastronom erschien damals spektakulär verkleidet mit einer Sammlung alter Orden und forderte einen Traumpreis von 30.000 Euro. Experte Albert schätzte die Sammlung jedoch nur auf 2.800 Euro. Auch in diesem Fall überreichte Horst dem selbstbewussten Verkäufer trotzdem die Händlerkarte. Im Händlerraum kam dann schnell Ernüchterung auf. Die Händler wollten nicht mehr als 1.000 Euro bieten, woraufhin Peter sichtlich enttäuscht ablehnte. Schließlich beendete Wolfgang das Spektakel: "Das bringt hier nichts mehr, bitte nehmen Sie wieder Platz."

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

