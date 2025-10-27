Vor Umzug: Prinz William will Andrew nicht in seiner Nähe

Prinz Andrew (65) steht unter wachsendem Druck, die Royal Lodge zu räumen, bevor sein Neffe Prinz William (43) und dessen Frau Prinzessin Kate (43) in die nahegelegene Forest Lodge ziehen. Die fünfköpfige Familie plant, ihr neues Zuhause noch vor Bonfire Night zu beziehen, wie Insider berichten. Die Forest Lodge, ein georgianisches Herrenhaus im idyllischen Windsor Great Park, soll ihnen die gewünschte Ruhe für die Erziehung ihrer Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7) bieten. Andrew hingegen lebt seit über 20 Jahren in der Royal Lodge, die nur anderthalb Kilometer entfernt liegt. Trotz öffentlicher Kritik an seinem angeblich symbolischen Mietzins weigert er sich bislang, das Anwesen zu verlassen.

Die Situation spitzt sich zu, denn William soll entschlossen sein, seinen Onkel zum Auszug zu drängen, bevor sie ihre neue Residenz beziehen. "Es geht nicht mehr darum, was Andrew nicht will, sondern darum, was er tun muss", zitiert die Mail on Sunday einen Insider. Andrew hatte sich zudem geweigert, vor einem Jahr Platz zu machen, als William und Kate zunächst in die Royal Lodge ziehen wollten. Stattdessen musste die Familie ins kleinere Adelaide Cottage ausweichen. Nun wollen sie langfristig in der Forest Lodge bleiben, die ihnen abseits der Öffentlichkeit ein entspannteres, ländliches Familienleben ermöglichen soll.

Die Verwicklung von Andrew in den Epstein-Skandal wirft weiterhin einen Schatten auf seinen Ruf und erhöht den Druck auf ihn, die Royal Lodge zu verlassen. Nachdem er bereits auf die meisten seiner Titel und Ehrenämter verzichten musste, drängt das öffentliche Interesse auf weitere Konsequenzen. Seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), die weiterhin in der Royal Lodge lebt, soll sich laut Insidern über die möglichen neuen Nachbarn gefreut haben. Doch Berichte über die Verbindung des Paares zu Jeffrey Epstein (†66) haben auch innerhalb der königlichen Familie zu Spannungen geführt. Beobachter sehen dies als einen Versuch, den Ruf der Monarchie zu schützen und eine klare Linie zu ziehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kinder im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und Prinz William nach der Trauerfeier für die Herzogin von Kent im Jahr 2025