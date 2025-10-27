Wahnsinn: So viel Asche verdient Günther Jauch pro WWM-Folge

Kaum jemand erreicht im deutschen Fernsehen einen ähnlichen Kultstatus wie Günther Jauch (69). Seit 26 Jahren steht der Moderator für die beliebte Quizshow Wer wird Millionär? vor der Kamera und begeistert wöchentlich Millionen von RTL-Zuschauern. Aber wie viel nimmt er selbst als Gage mit nach Hause? Für jede einzelne Folge gibt es laut Schätzungen von Vermögen Magazin satte 125.000 Euro Gage. Mit solch beeindruckenden Einnahmen und einer Karriere, die vom Erfolg geprägt ist, hat sich der TV-Star demzufolge ein Vermögen von etwa 55 Millionen Euro aufgebaut.

Günther lebt gemeinsam mit seiner Familie in einem großzügigen Anwesen in Potsdam, besitzt außerdem ein weiteres Haus auf Sylt und ist auch als Unternehmer aktiv. Neben seiner Arbeit im Fernsehen betreibt er unter anderem ein Weingut in Familienbesitz sowie ein Restaurant in Potsdam, das er gemeinsam mit dem Starkoch Tim Raue (51) führt. Einblicke in sein imposantes Eigenheim gab kürzlich der ehemalige "Wer wird Millionär?"-Gewinner Leon Windscheid, der während einer Podcast-Aufzeichnung bei Jauch zu Besuch war. "Es gab keinen einzigen Raum ohne Hall, weil sie so pompös wohnen, wenn ich das verraten darf", schilderte der Unternehmer in der Show Denn sie wissen nicht, was passiert.

Im Privaten zeigt sich Jauch zurückhaltend und hält Details aus seinem Leben weitgehend abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Dennoch ist bekannt, dass der Moderator seine Wurzeln nie vergessen hat und sich trotz seines Reichtums bodenständig gibt. Zusammen mit seiner Frau zieht der passionierte Familienmensch vier Kinder groß. Zudem verriet er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er und seine Partnerin Thea etwa einmal im Monat Zeit auf seinem Weingut an der Saar verbringen. Dieses habe er vor rund 15 Jahren seinem Großonkel abgekauft.

Getty Images Günther Jauch, Moderator

RTL / Stefan Gregorowius Anna Maria Martin Y Moreno und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator