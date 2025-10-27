Yeliz Koc klärt auf: Sind sie und Jimi Blue wieder zusammen?

Klartext von Yeliz Koc (31): Der Reality-TV-Star hat in einer aktuellen Fragerunde auf Instagram die Frage beantwortet, ob sie und Jimi Blue Ochsenknecht (33) wieder ein Paar sind. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Nein". Zuvor hatten romantische Töne aus dem TV für Aufsehen gesorgt. Bei Promi Big Brother sprach Jimi darüber, dass er über eine Rückkehr zueinander nachgedacht habe, was die Gerüchteküche befeuerte. Gleichzeitig zeigen Yeliz und Jimi seit einiger Zeit, dass sie als Eltern an einem Strang ziehen. Das bekommt vor allem ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie mit, die die neue Harmonie zwischen Mama und Papa spürt.

Der Hintergrund: Nach Jahren voller Streit nähern sich die beiden wieder an – nicht als Liebespaar, sondern als Team für ihr Kind. Yeliz berichtete, die Zusammenarbeit funktioniere gut und dass diese Veränderung auch bei Snow ankomme. Jimi selbst hatte in "Promi Big Brother" offen zugegeben, er habe "über ein Comeback nachgedacht" und es wäre "schön, wieder als Eltern zusammen zu sein". Solche Sätze heizten die Spekulationen um ein Liebescomeback an. Mit ihrer knappen, aber unmissverständlichen Instagram-Antwort zieht Yeliz nun eine klare Linie zwischen gelungener Elternarbeit und einer neuen Beziehung. Damit bleibt Raum für weiteres gutes Co-Parenting, ohne Erwartungen an eine romantische Fortsetzung.

Die vierjährige Snow Elanie scheint die entspannten Verhältnisse ihrer Eltern sichtlich zu genießen. Erst kürzlich konnten Fans der Reality-TV-Darstellerin einen süßen Vater-Tochter-Moment miterleben, den Yeliz auf Instagram teilte: Jimi Blue spielte mit seiner Tochter und zeigte dabei seinen Sinn für Humor. Diese spielerischen Momente zwischen Vater und Tochter scheinen für Snow eine Menge Freude zu bringen, was Yeliz mit dem Kommentar "Snow ist happy" unterstrichen hatte. Die neue Harmonie in der Patchwork-Familie scheint den Grundstein für eine gute gemeinsame Zukunft zu legen – auch ohne Liebescomeback.

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Anzeige Anzeige

Joyn/Willi Weber Jimi Blue Ochsenkencht, "Promi Big Brother"-Sieger 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc und Snow Elanie Koc