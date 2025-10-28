Haftbefehl verblüfft mit Sturmhaube bei Doku-Premiere

Auf der Premiere der Netflix-Dokumentation "Babo: Die Haftbefehl-Story" in Berlin sorgte Haftbefehl (39) jetzt für Aufsehen, als er auf dem roten Teppich mit einer schwarzen Sturmhaube erschien. Das ungewöhnliche Outfit fiel den Fans des Rappers sofort ins Auge, nachdem Elyas M'Barek (43) Szenen des Abends in seiner Instagram-Story teilte. Auf der Plattform X schlugen die Reaktionen daraufhin hohe Wellen. Einige Nutzer machten sich über den Look des Künstlers lustig. Kommentare wie "Haftbefehl zeigt nicht mal bei der Premiere von 'Babos' sein Gesicht" und "Er glaubt, er sei der deutsche Kanye West" dominierten laut Bild die Diskussionen.

Doch es blieb laut Bild nicht nur bei Spott: Fans machten sich Sorgen und spekulierten auch über mögliche Gründe für die maskierte Erscheinung. Einige vermuteten, Haftbefehl wolle eine Veränderung seines Aussehens verbergen. "Seit einer Weile sieht seine Nase sehr komisch aus. Vielleicht eine fehlgeschlagene OP oder Koks", schrieb ein User. Ein anderer Nutzer schrieb: "Ich glaube, er hatte einen Unfall." Noch hat sich weder Haftbefehl selbst noch jemand aus seinem Umfeld zu den zahlreichen Spekulationen geäußert. Die Gründe für seinen Auftritt mit Sturmhaube bleiben damit unklar und liefern den Fans weiterhin reichlich Stoff für Diskussionen.

Abseits der Sturmhauben-Debatte wurde der Abend in Berlin zum Treffpunkt für Weggefährten und Freunde. Elyas, der mit seiner Frau Jessica erschien, zog in einem eleganten Nadelstreifenanzug die Blicke auf sich. Die Dokumentation über Haftbefehls Leben wurde von Fans und den Gästen bereits mit Spannung erwartet. Das Projekt von Juan Moreno und Sinan Sevinç, produziert von Elyas und Pacco-Luca Nitsche, ist seit dem 28. Oktober auf Netflix verfügbar. Trotz seines ungewöhnlichen Auftritts mit Sturmhaube wirkte Haftbefehl selbstbewusst und zog mit seiner charismatischen Präsenz über die Maskierung hinaus alle Aufmerksamkeit auf sich.

