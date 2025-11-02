Olivia Jade enthüllt ihr Rezept für echte Freundschaften

Olivia Jade Giannulli (26) hat in einem Interview mit dem Magazin People ihre wichtigste Regel für enge Freundschaften verraten: "Präsent sein und in Kontakt bleiben." Die 26-Jährige erklärte, dass sie trotz ihres geschäftigen Lebensstils stets versucht, für ihre Liebsten da zu sein. "Ich versuche immer, für meine Freundinnen und Freunde da zu sein, und ich weiß, dass die, die ich auswähle, auch für mich da sind", so Olivia.

Im September übernahm Olivia die Rolle der Brautjungfer bei der Hochzeit ihrer Freundin Natasha Bure (27), Tochter der Schauspielerin Candace Cameron Bure (49), die gemeinsam mit Olivias Mutter Lori Loughlin (61) in der Serie Full House bekannt wurde. Das Ereignis sorgte für Nostalgie bei Fans der Kult-Sitcom, sahen sie doch die Ähnlichkeiten der jungen Frauen zu ihren berühmten Müttern. Für Olivia war der Tag besonders emotional, da sie ihre Freundin an der Seite ihres Lebenspartners Bradley Steven Perry glücklich sehen konnte. "Es war etwas ganz Besonderes, meine beste Freundin heiraten zu sehen", sagte sie.

Privat hält Olivia in diesen Wochen ebenfalls zusammen, was ihr wichtig ist: die Familie. Am 2. Oktober bestätigte das Magazin People die Trennung ihrer Eltern Lori und Mossimo Giannulli (62) nach fast 28 Jahren Ehe. Eine Quelle sagte, Olivia und ihre Schwester Isabella Rose Giannulli (27) stünden beide hinter ihren Eltern. "Es war hart, aber Olivia und Bella ergreifen keine Partei", so der Insider. Weiter hieß es: "Es gibt kein Drama oder Groll. Sie konzentrieren sich darauf, den Frieden zu wahren und als Familie eng verbunden zu bleiben. Am Ende wollen sie nur, dass es allen gut geht." Auch in der Liebe gab es zuletzt Schlagzeilen: Nach einer im August bestätigten Trennung sollen Olivia und Jacob Elordi (28) seit dem 15. September wieder "miteinander ausgehen" und sich erneut sehen.

IMAGO / Future Image Olivia Jade Giannulli, März 2025

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli, Influecerin

IMAGO / Avalon.red Lori Loughlin und Mossimo Giannulli, April 2012