Katy Perry und Justin Trudeau halten Händchen in Paris

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) überraschen mit ihrer frischen Romanze. Die Sängerin, die derzeit mit ihrer "Lifetimes World Tour" durch die Welt reist, und der ehemalige kanadische Premierminister traten am vergangenen Samstag anlässlich des 41. Geburtstags von Katy erstmals als Paar in der Öffentlichkeit auf, wie Bild berichtet. Für ihren besonderen Tag reiste Justin extra nach Paris, wo die beiden im berühmten Cabaret "Crazy Horse" gemeinsam feierten. Händchen haltend und gut gelaunt zogen sie die Aufmerksamkeit auf sich, während Justin mit romantischen Gesten seine Zuneigung zeigte.

In ihrem eng getakteten Leben finden die beiden dennoch Zeit für ihre Beziehung. Laut einer Quelle des Magazins People schätzt Katy besonders Justins Bemühungen, trotz seiner Verpflichtungen stets für sie da zu sein. Ein Insider beschreibt ihren Draht zueinander als stark, geprägt von Chemie und gegenseitigem Respekt. Judi James, Expertin für Körpersprache, will bei dem gemeinsamen Verlassen des Cabarets zudem festgestellt haben, dass die beiden ganz klare Signale gesendet haben. An die Medien, aber auch an die Ex-Partner. Katys Verhalten deutete darauf hin, dass sie „einen Mann mit früherer globaler Macht und Verbindungen gefunden hat, der Katy eine ganz neue Welt außerhalb des Showbiz eröffnen kann“, während Justins selbstgefälliges Lächeln mit geschlossenen Lippen darauf schließen ließ, dass er die Aufmerksamkeit nicht nur insgeheim genoss, sondern auch stolz darauf war, ihre Beziehung öffentlich zur Schau zu stellen.

James fügte hinzu: "Die nonverbalen Äußerungen von Katy und Justin scheinen sie als ein hochrangiges Power-Paar zu definieren, das elegant und eher zurückhaltend wirken möchte." Bevor Katy und Justin sich näherkamen, stellten gemeinsame Bekanntschaften die Weichen: Es war Lauren Sánchez (55), die die beiden einander vorstellte, davon überzeugt, dass sie perfekt harmonieren würden. Katy, die sich im Sommer erst von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48) trennte, genießt jetzt diesen neuen Abschnitt in ihrem Leben. Justin wiederum hat sich 2023 von seiner Frau Sophie Grégoire getrennt, mit der er drei Kinder hat. Nun scheinen beide in ihrer neuen Verbindung ihr Glück gefunden zu haben – eine Entwicklung, die dem ehemaligen Politiker und der Künstlerin sichtlich gut tut.

Katy Perry und Justin Trudeau

Katy Perry, Sängerin

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau mit seiner Frau Sophie