Kelly Osbourne feiert ihren ersten Geburtstag ohne Papa Ozzy

Kelly Osbourne (41) hat gestern ihren Geburtstag gefeiert, das erste Mal ohne ihren Vater Ozzy Osbourne (†76), der am 22. Juli verstorben ist. Auf Instagram teilte die Tochter der Rocklegende emotionale Erinnerungen an diesen Tag, der in der Vergangenheit immer von besonderer Bedeutung für die beiden war. In einer Bilderreihe mit persönlichen Nachrichten und Karten von Ozzy schrieb sie: "Die Sache, auf die ich mich immer am meisten gefreut hatte, war, den Tag mit ihm zu verbringen, und die Karten, die er mir schrieb. Zu wissen, dass ich nie wieder eine bekommen werde, bricht mir das Herz." Begleitet wurde der Post von Bildern ihrer Geburtstagskarten, die Ozzy über die Jahre an seine Tochter geschrieben hatte. Diese sind geprägt von liebevollen Worten wie "Ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe und dich jede Sekunde des Tages vermisse."

Vor wenigen Tagen nahm die Schauspielerin und Entertainerin in Birmingham einen Lebenswerkpreis für ihren Vater entgegen, dabei hielt sie eine rührende Rede über Ozzys tiefe Verbindung zu seiner Heimatstadt. Kelly berichtete, dass der Musiker selbst das Herz seiner Karriere und seines Lebens stets in Birmingham sah, auch wenn seine Arbeit ihn häufig in die Vereinigten Staaten führte. Ihr Auftritt bei der Zeremonie bewegte nicht nur die versammelten Gäste, sondern auch Fans weltweit, die ihre Anteilnahme in den sozialen Medien ausdrückten. Kelly sprach von der Bedeutung, die der letzte Auftritt ihres Vaters mit Black Sabbath in Birmingham hatte, bei dem er mit Stolz und Abschiedsgedanken ein letztes Mal auf der Bühne stand. Zwei Wochen später verstarb er in seinem Anwesen westlich von London.

Trotz des schweren Verlustes und der emotionalen Herausforderungen hat Kelly im Verlauf der letzten Monate einen Weg gefunden, mit ihrer Trauer umzugehen. So widmet sie sich seit einiger Zeit der Falknerei, eine Beschäftigung, die sie laut eigenen Angaben mit Freude und Ruhe erfüllt. Auch Mutter Sharon (73) zeigte sich am Geburtstag von Kelly öffentlich stolz und veröffentlichte liebevolle Worte über ihre Tochter. Neben ihrem Ehemann musste sie kürzlich erst einen weiteren Verlust verkraften, nachdem Hund Elvis nach 14 Jahren Mitte Oktober verstarb. Die Familie Osbourne steht in diesen schwierigen Zeiten enger zusammen denn je und findet sowohl in Erinnerungen als auch in neuen Aufgaben Trost und Kraft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly und Ozzy Osbourne

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Osbourne und Kelly Osbourne, 2025