Lily Allen & David Harbour: Hausverkauf nach Untreue-Skandal

Lily Allen (40) und David Harbour (50) haben Berichten zufolge ihr gemeinsames Haus in New York City für rund acht Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Das luxuriöse Townhouse in Brooklyn, das das ehemalige Paar im Jahr 2020 für 3,3 Millionen Dollar gekauft hatte, wurde umfangreich renoviert und bietet laut Daily Mail unter anderem eine private Gartenanlage mit Sauna, eine modern ausgestattete Küche und mehrere Gästezimmer. Der Verkaufsstart des Hauses fällt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Lilys neuem Album "West End Girl", in dem sie ihre Ehekrise und die Untreue von David schonungslos thematisiert.

Im Jahr 2023 gewährten Lily und der Stranger Things-Star im Rahmen einer Hausbesichtigung für das Magazin Architectural Digest Einblicke in ihr Heim. Dabei sorgte ein scherzhafter Kommentar von David, bei dem er die Kamera-Crew als eine vermeintliche alte Affäre ansprach, für Irritationen. Rückblickend kommentierten Fans, dass diese Szene im Kontext der späteren Enthüllungen über seine angebliche Untreue "nicht gut gealtert" sei. Gleichzeitig wurde das Haus in den Immobilienunterlagen als eine Kombination aus englischem Charme, modernem Design und italienischem Einfluss beschrieben.

Nach der Trennung zog Lily mit ihren Töchtern aus erster Ehe zurück nach London, während David angeblich in den USA bleibt. Die Sängerin thematisierte im neuen Album unter anderem eine dreijährige Affäre ihres Ex-Mannes mit der Kostümdesignerin Natalie Tippett, die diese in einem Interview auch bestätigte. Lily erklärte gegenüber der Presse, sie wolle in Zukunft nach New York zurückkehren, da sie in den USA die bessere Unterstützung für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden finde – für sie ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Genesung nach dieser schwierigen Phase ihres Lebens.

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021

Getty Images David Harbour und Lily Allen im Juli 2024

Getty Images David Harbour und Lily Allen, März 2022