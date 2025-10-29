Deshalb hielt Emma Stone ihre Glatze für "Bugonia" geheim

Emma Stone (36) verbarg ihre radikale Haarveränderung für ihre Rolle in "Bugonia" monatelang vor der Öffentlichkeit. In dem neuen Film, der am 31. Oktober ins Kino kommt, spielt die Oscar-Preisträgerin die Pharma-Chefin Michelle Fuller in ihrer vierten Zusammenarbeit mit Regisseur Yorgos Lanthimos (52). Für die Dreharbeiten rasierte sich die Schauspielerin den Kopf vor laufender Kamera, ein Schritt, den sie für einen besonderen Überraschungsmoment lange unter Mützen versteckte. "Es war schön, später alles auf einmal zu enthüllen", verriet sie im Interview mit People. Doch der Dreh des entscheidenden Moments verlief nicht ohne Bedenken: Die Szene musste in einem einzigen Take aufgenommen werden.

Auch der entscheidende Moment vor der Kamera verlangte Nervenstärke. Die Rasur musste in einem Take klappen – ein zweiter Versuch? Unmöglich. Yorgos erzählte People, Emma habe deswegen auch kurz zuvor "kalte Füße" bekommen. Die Crew richtete mehrere Kameras ein, um nichts zu verpassen, und die Wartezeit machte die Anspannung nicht kleiner. Emma beschrieb, wie der Druck wuchs, bis sie sich besann. Die Erinnerung an ihre Mutter Krista, die während einer Chemotherapie die Haare verlor, habe sie geerdet.

Nachdem die Dreharbeiten vorbei waren, begann sie, ihren neuen Look zu schätzen, auch wenn sie bei Premieren wie der des Films "A Real Pain" zunächst eine Perücke trug. Erst auf dem roten Teppich der Golden Globes im März 2025 zeigte sie ihren kurzen Pixie-Cut und wurde für ihre Wandlungsfähigkeit gelobt. Emma erschien selbstbewusst an der Seite ihres Mannes Dave McCary (40), mit minimalistischem Make-up und einem auffälligen Kleid. So schaffte sie es, dass der Look im Vordergrund stand, nicht die Entstehungsgeschichte – denn die wollte sie ja noch ein bisschen geheim halten.

Imago Emma Stone in einer Filmszene von "Bugania"

Getty Images Emma Stone, Saturday Night Live 2025

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2025