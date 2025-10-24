Kino: Netflix bringt "Stranger Things" auf große Leinwand

Netflix sorgt bei den Fans von Stranger Things für Aufsehen: Laut dem Branchennewsletter Puck plant der Streaming-Riese, das Finale der fünften Staffel nicht nur online, sondern auch auf der großen Leinwand zu zeigen. Das außergewöhnliche Serienevent soll zeitgleich mit der Veröffentlichung auf der Plattform am 31. Dezember 2025 in den USA in den Kinos starten. Kinoketten wie AMC wollen die achte und letzte Folge exklusiv zeigen. Ob das rund zweistündige Finale auch in deutschen Kinos zu sehen sein wird, ist noch offen – fest steht jedoch, dass es hierzulande am 1. Januar 2026 um zwei Uhr morgens auf Netflix erscheint.

Interessanterweise war ein Kinostart zunächst nicht Teil der Pläne – das legen frühere Aussagen der Serienschöpfer, Matt und Ross Duffer (41), nahe. Die beiden berichteten, dass ihre Idee einer Kinoauswertung von Netflix anfangs abgelehnt worden sei. Bela Bajaria, Chief Content Officer von Netflix, erklärte gegenüber Variety: "Viele, viele Menschen haben 'Stranger Things' auf Netflix geschaut. Es hat nicht an Gesprächen, Gemeinschaft, Teilhabe oder Fandom gefehlt. Ich denke, es auf Netflix zu veröffentlichen, bedeutet, den Fans zu geben, was sie wollen." Offenbar konnten die Duffer-Brüder den Streamingdienst schließlich doch überzeugen. Fans in anderen Ländern, darunter auch Deutschland, warten nun auf eine offizielle Bestätigung, ob das Serienfinale ebenfalls in ihren Kinos zu sehen sein wird.

Mit der Veröffentlichung der letzten Folgen neigt sich das "Stranger Things"-Abenteuer nach mehr als neun Jahren seinem Ende zu. Bereits jetzt gibt es erste Informationen zur finalen Staffel, darunter Details zu den Laufzeiten der einzelnen Episoden. Demnach soll die fünfte Staffel in drei Teilen erscheinen, beginnend Ende November. Das große Serienfinale in der achten Episode wird mit einer Laufzeit von rund zwei Stunden erwartet – ein cineastisches Highlight, das dem Abschluss der Kultserie sowohl auf der heimischen Couch als auch auf der Kinoleinwand einen würdigen Rahmen verleihen dürfte.

Atsushi Nishijima/Netflix Der Cast von "Stranger Things" Staffel fünf

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Getty Images "Stranger Things"-Cast bei der Premiere der 4. Staffel 2022 in New York

