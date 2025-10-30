"Absoluter Hingucker": Sydney Sweeney funkelt im Naked-Dress

Sydney Sweeney (28) zog bei der "Variety Power of Women"-Gala alle Blicke auf sich. In einem funkelnden, vollständig transparenten Kleid des Designers Christian Cowan (29) schritt die Schauspielerin über den roten Teppich in Los Angeles und posierte selbstbewusst für die Kameras. Das silberne, bodenlange Kleid, das Sydney mit Diamantohrringen kombinierte, zeigte stilvoll ihre Silhouette mit einer schnürbaren Rückseite. Auf X kommt Sydneys Look sehr gut an, ein User schreibt zum Beispiel: "Ein absoluter Hingucker." Der Abend, an dem Frauen und ihr Einfluss gewürdigt wurden, brachte der Euphoria-Darstellerin nicht nur Bewunderung für ihr Outfit, sondern auch Anerkennung für ihre inspirierende Rede ein. Sie betonte, wie wichtig es sei, als Frau an sich selbst zu glauben, auch wenn man von anderen unterschätzt wird.

Während der Veranstaltung traf die junge Schauspielerin auf renommierte Persönlichkeiten wie Jamie Lee Curtis (66) und Sharon Stone (67). Sydney widmete ihre leidenschaftliche Rede der Boxerlegende Christy Martin, die sie im Biopic "Christy" verkörpert. Die von Sydney hervorgehobene Stärke war ein zentraler Punkt der Gala, die auch andere prominente Frauen wie Kate Hudson (46) und Wanda Sykes (61) feierte. Kurz vor dem Event sprach sie in einem Interview über die Herausforderungen, denen sie begegnete, und über falsche Annahmen hinsichtlich ihres Aussehens. "Ich habe nichts machen lassen. Ich bin absolut verängstigt vor Nadeln", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie Schönheit als Stärke sehe, die sie für sich selbst nutze.

Abseits des Rampenlichts ist Sydney als authentische und offene Persönlichkeit bekannt, sowohl am Set als auch unter Freunden und Kollegen. Ihre Arbeit wird von co-spielerischen Beziehungen und einer Leidenschaft für tiefgründige Geschichten geprägt. Kollegen beschreiben sie als engagierte Teamplayerin, die auch außerhalb der Kamera wertvolle Beziehungen pflegt. Ihre Botschaft, an sich selbst zu glauben und die eigene Stärke zu erkennen, zieht sich nicht nur durch ihre Worte vor Publikum, sondern spiegelt sich auch in ihrer persönlichen und beruflichen Haltung wider.

Getty Images Sydney Sweeney bei der "Variety Power of Women"-Gala, Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Sydney Sweeney und Christy Martin, Los Angeles, Oktober 2025

Getty Images Christy Martin im Jahr 1996