Keine Eingriffe: Sydney Sweeney trotzt Beauty-OP-Gerüchten

Sydney Sweeney (28), bekannt aus der Serie Euphoria, hat kürzlich in einem Interview mit Variety offen über den steigenden Druck in der Unterhaltungsbranche gesprochen, makellos auszusehen. Die Schauspielerin machte dabei deutlich, dass sie sich keiner Schönheitsoperation unterzogen hat. "Ich habe nie etwas machen lassen. Ich habe absolute Angst vor Nadeln. Keine Tattoos, nichts", erklärte sie und fügte hinzu: "Ich werde würdevoll altern." Besonders beschäftigen sie Kommentare und Fotografien, die Veränderungen in ihrem Äußeren über die Jahre thematisieren. "Auf dem einen Foto bin ich 12. Natürlich sehe ich jetzt anders aus. Ich schminke mich und bin 15 Jahre älter", stellte sie klar.

Im Gespräch berichtete Sydney auch von einer verletzenden Erfahrung zu Beginn ihrer Karriere. Im Alter von 16 Jahren wurde ihr geraten, Botox zu verwenden, um angeblich ihre "starken Augenbrauenmuskeln" zu kaschieren. "Jemand sagte mir, ich solle mein Gesicht richten, sonst würde ich es nicht schaffen", erzählte sie. Zudem erinnerte sie sich an respektlose Begegnungen bei Castings, wie etwa einen Casting-Direktor, der während ihres Vorsprechens unaufmerksam war und dabei Chips aß. Solche Erlebnisse beschreiben laut Sydney den steinigen Weg junger Frauen in Hollywood, die oft mit unrealistischen Schönheitsidealen konfrontiert werden.

Privat lief es zuletzt offenbar rund bei Sydney. Die Schauspielerin und Musikmanager Scooter Braun (44) planen laut Berichten bereits den nächsten großen Schritt in ihrer noch jungen Liebe: ein gemeinsames Zuhause. "Sie planen, in den nächsten Monaten zusammenzuziehen", verriet ein Insider kürzlich der Zeitung The Sun. Offenbar verbrachten Sydney und Scooter schon da fast jede freie Minute miteinander, ob persönlich oder am Telefon. Ein Umzug ist demnach für Ende des Jahres oder Anfang 2026 angedacht. Kennengelernt hatten sich die beiden im Sommer auf der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig.

Getty Images Sydney Sweeney im September 2025

IMAGO / ZUMA Press Sydney Sweeney, September 2025

Getty Images Scooter Braun im Dezember 2024