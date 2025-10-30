Bill Kaulitz spielt schillernde Rolle im Live-Krimi-Dinner

Am 22. November um 20:15 Uhr wird es auf ARD und in der ARD Mediathek spannend, denn Bill Kaulitz (36) übernimmt eine zentrale Rolle im interaktiven Live-Krimi-Dinner "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner". Der Sänger schlüpft in die Rolle des exzentrischen Partyplaners Angel und bringt mit seinem Glamour und Charme zusätzlichen Schwung in die spannende Geschichte. Neben ihm stehen namhafte Schauspieler wie Uwe Ochsenknecht (69) als Gastgeber sowie Martina Hill (51), Max Giermann (50) und viele weitere mit auf der Bühne. Das Besondere: Die gesamte Handlung wird improvisiert, und die Zuschauer können live mitraten, wer der Mörder ist.

Nicht nur die Fans, auch Bill selbst freut sich sehr auf dieses Show-Abenteuer der etwas anderen Art. "Ich freue mich riesig, den Partyplaner Angel spielen zu dürfen. Es ist eine völlig neue Herausforderung, auf die ich unglaublich gespannt bin und vor der ich großen Respekt habe", wird er in der Pressemitteilung zitiert. Für den Tokio Hotel-Star ist sein Auftritt etwas Besonderes: "Ich fühle mich sehr geehrt, gefragt worden zu sein, und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit so großartigen Schauspielern live im Fernsehen auf der Bühne zu stehen. Ich glaube, das wird ein sehr einzigartiger TV-Moment."

Ermitteln wird an diesem Abend niemand Geringeres als das beliebte Münsteraner Tatort-Duo bestehend aus Axel Prahl (65) und Jan Josef Liefers (61). Die erfahrenen Fernseh-Ermittler kennen grob die Story, der Ausgang ist aber auch ihnen unbekannt – sie improvisieren in Echtzeit. "Das Krimi-Dinner ist ein innovatives und mutiges TV-Experiment, das alle Beteiligten vor völlig neue Herausforderungen stellt", erklärte Show-Produzent Otto Steiner (62) in einer ersten Ankündigung des neuen Formats.

ARD Bill Kaulitz für "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"

© ARD Degeto Film/ORF/Constantin Entertainment/Julia Baier/Creative Direction: Alexander Groth Der Cast von "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"

ARD Axel Prahl und Jan Josef Liefers als Ermittler bei "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"