Geheimgranate: "Love Island VIP"-Paarungszeremonie artet aus

Bei Love Island VIP wurde es in der neuen Folge richtig spannend, als eine entscheidende Paarungszeremonie anstand. Granate Dijana Cvijetic (31) machte den Anfang und entschied sich für Yannick Syperek. Maurice Spada wählte anschließend Laura Maria Lettgen (30), während Josh Stanley (29) treu blieb und erneut Stella Stegmann (28) an seiner Seite haben wollte. Mit leuchtenden Augen gestand er dabei: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch." Jona Steinig (30) traf die Wahl, künftig mit Tatum Koch (27) ein Couple zu bilden, während Filip Pavlovic (31) und Joena Steilen ihrer bisherigen Verbindung treu blieben. Umut Tekin (28) entschied sich für Jeje Lopes, und Dion Brown stand vor einer kniffligen Entscheidung zwischen Gabriela Alves (24) und einer geheimen Granate.

Aufgrund seiner Bedenken, keine Gefühle für Gabriela entwickeln zu können, deutete zunächst vieles darauf hin, dass Dion die neue Granate wählen würde. Überraschenderweise entschied er sich jedoch trotzdem für die 24-Jährige – was bei den anderen Islandern auf großes Unverständnis stieß. "Gaby ist noch drin, aber für sie ist es ja auch unfair", kritisierte Jona scharf und warf Dion vor, nicht ehrlich mit der ehemaligen Good Luck Guys-Kandidatin umzugehen. Der Zweifel daran, ob der damalige Wunschkandidat von Jeje mit offenen Karten spielt, ließ viele in der Villa verstimmen und führte zu einer angespannten Stimmung.

Mit Dions Entscheidung, Gabriela als Couple zu wählen, scheint nun alles darauf hinzudeuten, dass zwischen der Reality-TV-Darstellerin und ihrem vorherigen Couple Yannick keine engere Bindung mehr entsteht. Erst vor Kurzem hatte sie im Promiflash-Interview betont, dass der Mallorca-Auswanderer zwar optisch nicht ihr Typ sei, sie ihm aber trotzdem eine Chance geben wollte. "Yannick hat mich mit seinem Charakter überzeugt. Und ob das mich hält oder nicht, das werden wir dann sehen", erklärte sie damals offen. Für den Realitystar waren die inneren Werte entscheidend: "Wenn der Charakter mich komplett überzeugt und der Mensch mich überzeugt, dann ist mir das Optische auch egal", stellte sie klar.

"Love Island VIP" – seit dem 11. September immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Dion

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Gabriela Alves