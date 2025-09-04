Neue HBO-Comedy-Serie "I Love LA" erhält Starttermin

Die mit Spannung erwartete neue HBO-Comedy-Serie "I Love LA" startet am 2. November 2025 und verspricht bereits jetzt, eines der TV-Highlights des Jahres zu werden. Im Mittelpunkt steht Rachel Sennott, die nicht nur als Hauptdarstellerin Maia überzeugt, sondern auch die Rolle der Schöpferin und Produzentin übernommen hat. Mit dabei sind beeindruckende Talente wie Jordan Firstman, Odessa A’zion und True Whitaker (27). Ein besonderer Hingucker könnte die Teilnahme von Josh Hutcherson (32), bekannt aus Die Tribute von Panem, sein. Abgerundet wird der Cast durch Gastauftritte prominenter Stars, darunter Leighton Meester (39) und Elijah Wood (44).

Die Serie erzählt die Geschichte einer Freundesgruppe, die sich in Los Angeles den Herausforderungen des Erwachsenwerdens stellt. Zwischen Karriere, Liebe und Selbstfindung entsteht ein turbulentes Setting, das sowohl komische als auch dramatische Momente bietet. HBO verspricht, dass "I Love LA" mit seinem authentischen Gen-Z-Humor die Realität junger Erwachsener treffend widerspiegelt. Die ersten acht Episoden werden wöchentlich auf HBO und HBO Max ausgestrahlt; ein deutscher Sender ist noch nicht bekannt. Besonders spannend: Regisseure wie Bill Benz und Kevin Bray verleihen der Serie ihren eigenen, besonderen Stil.

Rachel Sennott, die mit ihren vorherigen Arbeiten wie "Shiva Baby" bereits großes Interesse geweckt hat, festigt mit dieser Serie weiter ihre Stellung als wichtiges Gesicht im Comedy-Genre. Unterstützt wird sie von Produzenten wie Emma Barrie und Lorene Scafaria (47), und die Show könnte zur neuen Erfolgsserie von HBO werden, die bei jungen Zuschauern einen festen Platz findet. Bekannt für ihren frechen, unkonventionellen Humor, könnte die Serie das Friends der Gen Z werden – ein Meilenstein für eine neue Generation von Comedy-Liebhabern.

