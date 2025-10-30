Sport-Date: Funkenflug bei Herzogin Meghan und Prinz Harry

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) haben sich eine ganz besondere Auszeit gegönnt: Zusammen verbrachten sie einen ausgelassenen Abend beim vierten Spiel der von Capital One präsentierten World Series 2025. Im Dodger Stadium in Los Angeles sahen sie sich das Duell zwischen den Toronto Blue Jays und den Los Angeles Dodgers an. Auf Instagram gewährt Meghan ihren Fans einen persönlichen Einblick in die "Date Night" und zeigt in einem kurzen Clip nicht nur Szenen vom Spiel, sondern auch von den Leckereien des Abends. So wissen ihre Fans, wo sie waren, was sie erlebt haben und mit wem sie diesen besonderen Abend verbracht haben.

Der kurze Clip, den die Herzogin teilte, zeigt die beiden Royals sichtlich entspannt und in bester Stimmung. Harry, ein begeisterter Sportsfan, wird in einer Szene von Meghan dabei eingefangen, wie er voller Freude jubelt und "Let's Go" ruft. Meghan selbst wirkt etwas zurückhaltender, zeigt jedoch stolz die Kappe der Dodgers und macht damit deutlich, für welches Team sie an diesem Abend mitfieberte. Auch kulinarisch blieben die beiden dem typischen Stadion-Flair treu: Statt feiner Köstlichkeiten gab es authentische Hotdogs, die Meghan mit sichtlichem Amüsement in ihrer Story präsentierte.

Die beiden scheinen es zu genießen, sich solche besonderen Momente zu schaffen, in denen sie ihre Zweisamkeit voll auskosten können. Meghan, die zuvor intime Einblicke in einen Familienausflug mit den Kindern und ihrer Mutter geteilt hatte, beweist einmal mehr, wie wichtig ihr diese Balance zwischen Familienleben und Zeit zu zweit ist. In der Vergangenheit begeisterten die Sussexes mit weiteren öffentlichen Auftritten, etwa bei Konzerten oder sportlichen Events, bei denen sie ihre Verbindung als Paar und ihr gemeinsames Lebensgefühl zum Ausdruck bringen. Ihre "Date Nights" sind nicht nur ein Zeichen ihrer Liebe, sondern auch eine Möglichkeit, ihre lockere und bodenständige Seite zu zeigen.

Getty Images Prinz Harry und Meghan bei ihrer Date Night im Dodger Stadium in Los Angeles

Instagram / meghan Herzogin Meghan beim ihrer Date Night mit Prinz Harry

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2021