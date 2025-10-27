Selten: Herzogin Meghan teilt Einblicke in Familienausflug

Herzogin Meghan (44) hat ihren Instagram-Followern einen seltenen Einblick in das Leben ihrer jungen Familie gewährt. In einem charmanten Video genießen der Herzog und die Herzogin von Sussex zusammen mit ihren Kindern, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), einen herbstlichen Ausflug auf einen Kürbishof in Kalifornien. Der Clip zeigt, wie Archie vergnügt durch ein Maislabyrinth rennt, während seine Schwester Lilibet gemütlich in einem rustikalen Holzwagen sitzt, der von Meghan durch die Felder gezogen wird. Auch Meghans Mutter, Doria Ragland, ist dabei und bastelt mit den Kindern an Kürbissen. Meghan betitelte das Video schlicht mit "Happy Sunday" und unterlegte es musikalisch mit dem Klassiker "California Dreamin’".

Besondere Aufmerksamkeit erregten die strahlend roten Haare der beiden Kinder, ein Merkmal, das sie offensichtlich von ihrem Vater Prinz Harry (41) geerbt haben. Harry selbst äußerte in der Vergangenheit mit seiner typischen Prise Humor, dass er nicht gedacht hätte, dass das "Ginger-Gen" so dominant sein würde. Zudem fügte er stolz hinzu, dass die Kinder auch das dichte Haar ihrer Mutter Meghan haben. In entspannter Herbstkleidung, von Jeans und Hoodie bei Harry bis hin zur perfekten Herbstkombination aus Utility-Jacke und Boots bei Meghan, genoss die Familie gemeinsam die ausgelassene Atmosphäre des Kürbishofs.

Erst vor wenigen Tagen hatte Meghan laut Daily Mail bei einer Lesung in der Godmothers-Buchhandlung ganz private Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Die Herzogin sprach offen über Rituale wie "Rose und Dorn", bei dem jedes Familienmitglied die schönsten und schwersten Momente des Tages teilt. Über ihre Tochter Lilibet sagte Meghan dabei lachend: "Wenn ich Lilibet frage, sagt sie: 'Mein Tag war einfach großartig.'"

Imago Herzogin Meghan, 2025.

Instagram / meghan Herzogin Meghan und ihre Tochter Lilibet, 2025

Instagram / meghan Prinz Archie, 2025