Enthüllt: Victoria Beckham trug unechte Designertasche

Victoria Beckham (51) überrascht ihre Fans mit einer unerwarteten Beichte. Im Podcast "Call Her Daddy" von Alex Cooper spricht die Designerin über ein altes Paparazzi-Foto aus dem Jahr 2004, das sie zusammen mit ihrem Mann David Beckham (50) auf der Londoner Bond Street zeigt. Damals trug die Sängerin ein glamouröses Y2K-Outfit, das von einer Handtasche von Louis Vuitton ergänzt wurde – dachte man zumindest. Denn wie Victoria jetzt selbst enthüllte, handelte es sich bei der auffälligen schwarz-weißen "Graffiti Bag" um eine Nachahmung. "Die Tasche, die ich auf diesem Foto trage, ist keine echte Louis Vuitton", gestand sie.

Der Fauxpas blieb damals nicht unentdeckt. Laut Victoria meldete sich kurz darauf Marc Jacobs (62), seinerzeit Kreativdirektor bei Louis Vuitton. Er habe ihr geschrieben: "Ich sende dir eine richtige 'Louis Vuitton'-Tasche, denn die, die du auf diesem Foto trägst, ist nicht echt", so die Designerin im Podcast. Bei dem Accessoire handelte es sich um eines der begehrtesten Modelle der frühen 2000er. Ob Victoria zu der Zeit keinen Zugang zu dem It-Piece hatte oder es sich schlicht nicht leisten wollte, ließ sie offen. Alex reagierte hörbar überrascht: "Ist nicht wahr!", worauf Victoria mit einem Lächeln konterte: "Ich weiß, ich bin gar nicht so posh, wie immer alle denken."

Nach ihrer Zeit bei den Spice Girls musste Victoria ihren Platz in der Welt neu definieren. Sie begann, ihre Liebe zur Mode auszuleben, und schaffte es, sich in einer anspruchsvollen Branche zu behaupten. In vergangenen Interviews offenbarte sie, dass der Weg nicht ohne Rückschläge war. Sie sprach offen über die schwierigen Phasen ihres Lebens, in denen sie mit Unsicherheiten und dem Druck kämpfte, stets perfekt sein zu müssen. Heute gilt Victoria als feste Größe in der Modewelt.

Getty Images Victoria Beckham, Designerin

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Premiere von "Beckham"

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Chrisholm und Melanie Brown, 2012