Haus und Baby? Da sieht sich Vanessa Nwattu in fünf Jahren

Realitystar Vanessa Nwattu (25) lässt ihre Follower an einem sehr persönlichen Zukunftstraum teilhaben. Auf Instagram verriet die Temptation Island V.I.P.-Kandidatin, wo sie sich in fünf Jahren sieht und mit wem sie ihr Leben dann teilen möchte. "Ich hoffe in erster Linie, dass ich bis dahin noch weiter glücklich, gesund und erfolgreich bin und mich vor allem weiterentwickelt habe", schreibt Vanessa in ihrer Story.

Dazu nennt sie konkrete Wünsche: "Ganz persönlich wünsche ich mir ein wundervolles, friedliches Leben, ein Haus mit der Liebe meines Lebens und dem (so Gott will) ersten gemeinsamen Baby. Das wäre mein Traum." Besonders der Wunsch nach Nachwuchs lässt viele Fans aufhorchen, denn bisher ist noch nicht bekannt, ob die Reality-Darstellerin immer noch mit Aleksandar Petrovic (34) zusammen ist. Zuletzt gab es Trennungsgerüchte, und Aleks wurde bereits mit einer vermeintlich neuen Partnerin gesehen.

Die 25-Jährige ist Teil der diesjährigen Staffel von "Temptation Island V.I.P.", um ihre Beziehung zu testen. Doch abseits der Kameras lässt sie immer wieder durchblicken, wie wichtig ihr ein erfülltes Privatleben ist. Ihre Fans schätzen sie sowohl für ihre offenen Worte als auch für ihre charmante Art, ihre Träume und Wünsche zu teilen, ohne abgehoben zu wirken. Mit diesem Blick in ihre Zukunft hat die quirlige TV-Persönlichkeit einmal mehr gezeigt, wie nahbar sie trotz ihres Erfolgs geblieben ist.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Star

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6