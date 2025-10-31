Mega-Erfolg: "Twilight"-Romane feiern 20-jähriges Jubiläum

Die Twilight-Serie, basierend auf der weltweiten Erfolgsgeschichte von Stephenie Meyers (51) Romanen, hat längst Kultstatus erreicht. Ursprünglich feierte der erste Film, der von Catherine Hardwicke (70) inszeniert wurde, seine Premiere am 21. November 2008 und spielte allein in den ersten drei Tagen 60 Millionen Euro ein. Insgesamt erzielte der Film weltweit über 357 Millionen Dollar und machte seine jungen Hauptdarsteller zu globalen Stars. Die fünf Filme der Saga brachten gemeinsam eine beeindruckende Summe von über 2,8 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein, was Twilight zu einem der erfolgreichsten Franchises im Bereich Young Adult macht.

Die Bücher von Stephenie Meyer wurden weltweit mehr als 160 Millionen Mal verkauft und in 49 Sprachen übersetzt. Während der Hype um die Filme weiterhin anhält, hat auch die Geschichte selbst eine neue Plattform gefunden: Meyers Roman "Midnight Sun" wurde von Netflix als Serie adaptiert, was die Faszination rund um Twilight am Leben erhält. Viele Fans erinnern sich mit Begeisterung an die prickelnde Chemie zwischen Kristen (35) und Robert (39), die auch außerhalb der Leinwand lange im Fokus der Boulevardpresse stand, da die beiden im wahren Leben einige Jahre ein Paar waren.

Für Twilight-Fans in den USA wird dieses Halloween ein ganz besonderes: Die Saga kehrt zurück auf die große Leinwand, um das 20-jährige Jubiläum der Romane zu feiern. Der Auftakt dieser nostalgischen Wiederaufführung begann am vergangenen Mittwoch mit beeindruckenden 1,340 Millionen Euro an den Kinokassen. Fans konnten erneut in die magische Welt von Bella Swan und Edward Cullen, gespielt von Kristen Stewart und Robert Pattinson, eintauchen. Heute wird der dritte Teil der Reihe, "Eclipse", in den Kinos gezeigt, während am Wochenende die letzten beiden Kapitel "Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht" Teil eins und zwei folgen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Twilight"-Cast und die Bestseller-Autorin Stephenie Meyer

Anzeige Anzeige

Action Press / Hollywood Picture Press Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight"

Anzeige Anzeige

Kristen Stewart, Mackenzie Foy, Robert Pattinson und Taylor Lautner in "Breaking Dawn"