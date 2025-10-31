Pietro Lombardi gibt ein Update aus dem Krankenhaus

Sänger Pietro Lombardi (33) hat sich mit einem Update zu seinem Gesundheitszustand bei seinen Fans gemeldet. Wie er in seiner Instagram-Story erklärte, verbrachte er fast den gesamten Tag im Krankenhaus, um sich vollständig durchchecken zu lassen. Die Untersuchungen waren aufgrund eines alarmierend hohen Blutdrucks notwendig geworden, wie Pietro verrät. Auch andere Werte bereiteten zunächst Sorgen, doch diese seien mittlerweile wieder im normalen Bereich. Der Sänger betonte, dass er sich die kommenden Tage ausruhen und von Social Media fernhalten werde, um sich zu erholen.

Sein Team sorgt währenddessen dafür, dass die bereits geplanten Inhalte in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Wie Pietro in seiner Botschaft ausführt, bleibt er bis Sonntag offline und legt das Handy zur Seite. "Ich melde mich wieder, sobald ich etwas runtergekommen bin", versprach der Musiker seinen Fans. Mit rührenden Worten bedankte er sich außerdem für die vielen Nachrichten und die Unterstützung, die er erfahren habe: "Ich wollte mich nochmal für all eure Sorge bedanken. Danke euch."

Bereits vor einigen Tagen berichtete der Reality-TV-Star über einen gesundheitlichen Schreckmoment, der ihm eine unangenehme Nacht bescherte. Trotz mehrfacher Herausforderungen in jüngster Zeit bleibt Pietro positiv gestimmt und vertraut auf seinen Genesungsprozess. Der zweifache Vater, der mit seiner positiven Art bekannt ist, lässt regelmäßig seine Fans an seinem Alltag teilhaben. Seine Gesundheit stand jedoch schon länger immer wieder im Fokus, weshalb er besonders großen Wert darauf zu legen scheint, rechtzeitig auf Warnsignale seines Körpers zu hören.

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Sänger Pietro Lombardi meldet sich aus dem Krankenhaus, Screenshot 2025.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger