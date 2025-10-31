Promi-Büßen: Es kriselt bei Diogo Sangre und Serkan Yavuz

In der aktuellen Staffel von Das große Promi-Büßen ist die Stimmung zwischen Diogo Sangre (31) und Serkan Yavuz (32) angespannt. Bereits seit ihrem Einzug ins Camp gibt es zwischen den beiden immer wieder Reibereien. Besonders Diogo zeigt sich kritisch gegenüber Serkan. Nach einer Challenge, bei der Serkan einen Mitspieler geschubst hatte, äußert sich Diogo vor seinen Camp-Mitbewohnerinnen Emma Fernlund (24) und Vanessa Brahimi: "Er denkt nur an sich." Ihm gefällt das Verhalten seines Mitstreiters ganz und gar nicht: "Er ist kein Teamplayer. Er ist kein Typ, der mein bester Freund werden würde."

Doch auch Serkan bleibt die Abneigung nicht verborgen. In einem Gespräch mit den anderen Bewohnern reflektiert er über Diogos Verhalten und zeigt sich verärgert. Als Beispiel nennt er eine Situation, in der sich der Realitystar ein von ihm geliehenes T-Shirt schnappte und es ihm vor die Füße warf: "Hier, kannst du waschen, ist dreckig." Während Serkan versucht, den Vorfall auf schlechten Humor zu schieben, sieht er dennoch eine deutliche Grenzüberschreitung. "Anstatt Dankbarkeit zu zeigen, zeigt er mir lieber die Respektlosigkeit des Tages", erklärt der Reality-TV-Star nachdenklich und überlegt, dass Diogo ihn als Konkurrenz sehen könne. Daraufhin stellt Serkan klar: "Ich denke nicht an Konkurrenz – ich bin in meinem Kopf so mit meinen Themen verankert."

Ob die angespannte Stimmung zwischen den Männern bald eskalieren wird? Ein Teaser zur Show deutete bereits vor einer Woche an, dass es in den kommenden Episoden zwischen Diogo und Serkan heiß werden könnte. In dem Instagram-Clip ist zu sehen, wie Diogo mit lauter Stimme auf Serkan zustürmt, bis die zwei nur wenige Zentimeter voneinander entfernt stehen und sich wütend in die Augen schauen. Serkan wettert wiederum: "Was ist dein Problem?"

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn, Joyn Collage: Diogo Sangre und Serkan Yavuz

Anzeige Anzeige

Joyn Diogo Sangre, "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025