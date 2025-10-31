Reiseverbot für Bushido? Animus schießt gegen den Rapper

Animus teilte in seinem Podcast erneut gegen Bushido (47) aus – und zwar kräftig! In der neuen Folge von "Der Animus Podcast" behauptet der Rapper aus Heidelberg, er sei an der Seite des Musikers weit mehr gewesen als nur Ghostwriter. "Ich war Motivator, ich war Freund, ich war Partner, ich war zum Teil Stylist, ich war Berater", betonte der deutsche Rapper iranischer Abstammung. Die Aussagen fielen in einer turbulenten Zeit: Bushido lebt noch in Dubai, hat zuletzt Konzerte in Deutschland kurzfristig abgesagt und plant eine Tour mit dem Titel "Alles wird gut". Animus erinnerte an gemeinsame Live-Auftritte, sprach von intensiven Arbeitsphasen und davon, den DSDS-Juror in spe immer wieder aus der Ferne nach Deutschland motiviert zu haben. Besonders brisant in seiner Schimpftirade: Parallel heizte Animus die Gerüchte an, Bushido habe in Dubai Gerichtsverfahren mehrfach verschoben – was nun Spekulationen über ein drohendes Reiseverbot befeuert.

Animus zufolge wird in Dubai eine Reisesperre verhängt, wenn eine Person zwei Gerichtstermine versäumt. Da Bushido jedoch keine solche Einschränkung hat, widerspricht dies der Regel – doch auch dafür will Animus eine denkbare Begründung liefern können. Er nimmt Bezug auf die Pläne von Bushido, der gemeinsam mit seiner Familie ab Weihnachten einen Zweitwohnsitz in Süddeutschland beziehen und künftig zwischen Deutschland und Dubai pendeln möchte. Animus vermutet hinter dieser Entscheidung rechtliche Gründe und schießt mit drastischen Worten: "Egal, wo diese Kakerlake sich niederlässt, es gibt überall Probleme. Diese Küchenschabe. Und ich kann mir bis jetzt nicht erklären, warum er wieder nach Deutschland ziehen möchte." Bereits seit Ende 2022 hat Bushido mit seiner Familie in Dubai ein neues Zuhause gefunden. Mit dem Schritt ins Ausland entzog er sich dem Personenschutz, der in Deutschland aufgrund des Prozesses gegen Arafat Abou-Chaker erforderlich geworden war.

Bereits letztes Jahr distanzierte sich Animus nicht nur wegen Bushidos Investitionen in die Rüstungsbranche von ihm, sondern übte auch deutliche Kritik an dessen Charakter. Er schimpfte ihn in seinem Podcast sogar als "dumm". Wichtig in der aktuellen Debatte zu betonen ist: Bislang gibt es keine unabhängigen Bestätigungen für Animus' Behauptungen, wie raptastisch zusammenfasste. Weder die Behörden in Dubai noch Bushido selbst haben eine Stellungnahme zu möglichen rechtlichen Verfahren oder Einschränkungen der Reisefreiheit abgegeben. Trotz solcher Differenzen bleibt Bushidos Rolle in der Deutschrap-Szene und als stolzer Vater von acht Kindern, die er mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) großzieht, unbestritten. Ob "Alles wird gut", "Panamera Flow", "Von der Skyline zum Bordstein zurück" oder "Für immer jung" – die Songs von Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie Bushido bürgerlich heißt, haben internationale Bekanntheit erlangt.

