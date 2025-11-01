Insider weiß: Darum zieht Sarah Ferguson nicht zu Andrew

Sarah Ferguson (66) wird nicht mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten Windsor (65) zusammenleben, nachdem dieser gezwungen wurde, die Royal Lodge in Windsor zu verlassen. Wie der Buckingham Palace kürzlich bestätigte, wurde Andrew von König Charles (76) offiziell aller Titel und Ehren entbunden. Der Bruder des Königs wird künftig auf dem Sandringham-Anwesen untergebracht. Sarah teilte über 20 Jahre mit Andrew das großräumige Anwesen und wird ihren eigenen Wohnsitz suchen. Laut ihrer Freundin Lizzie Cundy habe die ehemalige Herzogin diese Entscheidung bewusst getroffen. "Sie will nicht mit Andrew zusammenleben", ließ Lizzie bei einem Auftritt in der Sendung "Vanessa" verlauten.

Die Trennung der Wohnverhältnisse kommt nicht ganz überraschend, da beide in den letzten Jahren immer wieder mit Negativschlagzeilen konfrontiert waren. Während Andrew aufgrund seiner Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) Schlagzeilen machte und alle Vorwürfe zurückwies, sorgte Sarah mit einer E-Mail aus dem Jahr 2011 für Kontroversen. In der Nachricht, die sie nach Epsteins Haftentlassung verschickte, bezeichnete sie ihn als einen "supremen Freund" und entschuldigte sich. Später erklärte ein Sprecher, dass die E-Mail lediglich aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen verschickt wurde. Lizzie fügte in der Sendung hinzu: "Sie hat große Fehler gemacht und keine weiß das mehr als sie selbst."

Sarah und Andrew waren zwischen 1986 und 1996 verheiratet und pflegten in den letzten Jahren trotz ihrer Scheidung eine enge Bindung. In den vergangenen Tagen wurde auch bekannt, dass Andrew von König Charles persönlich in ein neues Haus auf dem Sandringham-Anwesen ziehen sollte. Die Unterkunft, deren genaue Lage geheim blieb, wurde privat vom König finanziert. Sarah suchte derweil nach eigenen Angaben nach einem eigenen Zuhause. Ob sie Andrew nach Sandringham begleiten würde, kommentierte der Palast damals nicht. Wie Beobachter berichteten, war die Wohnfrage für Sarah plötzlich dringlich geworden, nachdem das Allianzverhältnis des einstigen Paares öffentlich verstärkt infrage gestellt wurde.

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024

Getty Images Lizzie Cundy, TV-Bekanntheit

Getty Images Prinz Andrew und König Charles, September 2025