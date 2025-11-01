Quotenflaute: Droht "Love Island VIP" jetzt das TV-Aus?

Die Quoten der neuen Folgen von Love Island VIP bereiten Sorgen. Ausgerechnet das in der Vergangenheit stark übertragene RTLZWEI-Format musste diesmal enttäuschende Zahlen hinnehmen, wie Quotenmeter berichtet. Zur Hauptsendezeit schalteten erstmals lediglich 0,14 Millionen der werberelevanten Zuschauer ein, was einem Marktanteil von schwachen 3,4 Prozent entsprach. Die zweite Folge konnte sich leicht steigern und erreichte 0,19 Millionen Menschen der Zielgruppe, was zu einem Wert von 5,0 Prozent führte. Das reicht jedoch kaum, um an frühere Erfolge anzuknüpfen. Besonders ernüchternd: Die Resonanz bei älteren Zuschauern war sogar noch geringer.

Diese Entwicklung lässt auch Zweifel an der Zukunft des Formats im linearen TV aufkommen. Es ist ein Rückschlag für eines der einstigen Vorzeigeprogramme des Senders, das in den vergangenen Jahren vor allem mit seinen Ausgaben beim Streaming-Publikum punkten konnte. Die problematischen Quoten könnten eine Diskussion darüber entfachen, wie viel Potenzial "Love Island VIP" noch im klassischen Fernsehen birgt. Angesichts der deutlich stärkeren Streaming-Konkurrenz wird sich RTLZWEI nun überlegen müssen, welches Publikum genau angesprochen werden soll und wie das Format auch außerhalb der Streaming-Welt genau positioniert werden kann.

Doch nicht nur die Quoten dürften den Sender beunruhigt haben. Bei den Dreharbeiten kam es diesmal fast zum Show-Abbruch. Kandidatin Gabriela Alves beschrieb gegenüber Promiflash, wie angespannt die Lage nach einer Paarungszeremonie war. "Die halbe Villa wollte die Show verlassen", sagte die Reality-TV-Teilnehmerin. Sie berichtete, dass sie und eine weitere Teilnehmerin sich ausgegrenzt fühlten und sie in der Nacht sogar zusammengebrochen sei. Nur der Rückhalt der Produktion habe Gabriela zum Bleiben bewegt: "Ich muss sagen, dass die Produktion sehr lieb zu mir war und sich dann um mich gekümmert hat und ich dann gesagt hab: 'Okay, ich schaue es mir noch an.'"

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Filip Pavlovic und Laura Lettgen 2025

IMAGO / Future Image Gabriela Alves, Reality-TV-Bekanntheit