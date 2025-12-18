Sucht nach Abnehmmitteln: Brooks Nader dankbar für Zuspruch

Brooks Nader (28) erzählte beim Z100 Jingle Ball in New York City von der überraschend positiven Resonanz, die sie nach ihrer Offenheit bezüglich ihrer Sucht nach GLP-1-Medikamenten erfahren hat. Das Model zeigte sich am 12. Dezember berührt von der Unterstützung, die es insbesondere von Frauen aller Altersgruppen erhielt. "Ich wusste nicht, wie viele andere Frauen ähnliche Erfahrungen machen wie ich", erklärte sie gegenüber Us Weekly. Brooks beschrieb ihre Offenheit als einen Versuch, eine Gemeinschaft zu schaffen, die anderen das Gefühl gibt, nicht allein zu sein: "Wir Frauen tragen so viel auf unseren Schultern, und wir müssen zusammenhalten."

Die GLP-1-Medikamente, die Brooks für den Gewichtsverlust nutzte, sind eigentlich zur Behandlung von Diabetes gedacht. Dennoch werden sie häufig für Abnehmzwecke verwendet. Ihren Umgang mit den Nebenwirkungen dieser Medikamente thematisierte die 28-Jährige bereits in ihrer Realityshow "Love Thy Nader" und nannte sie eine "Krücke", von der sie sich nur schwer lösen könne. Der Erfolg ihrer Show hat dazu geführt, dass der Sender Freeform eine zweite Staffel angekündigt hat, in der Brooks und ihre Schwestern weiter aus ihrem Leben berichten werden.

Brooks verlor durch die Medikamente rund 14 Kilo, um in ihrer Modelkarriere durchzustarten. Während sie zunächst beruflich von dem drastischen Gewichtsverlust profitierte, kamen später sowohl Nebenwirkungen als auch die Schwierigkeit, sich von den Substanzen zu lösen, ans Licht. Für die kommende Staffel ihrer Realityshow versprach Nader, neue Wege einzuschlagen, sowohl privat als auch im Umgang mit ihren Styling- und Lebensentscheidungen. Mit ihrer Offenheit möchte sie anderen Frauen Mut machen und hofft auf einen stärkeren Zusammenhalt innerhalb der von ihr angesprochenen Gemeinschaft.

Instagram / brooksnader Brooks Nader, Model

Instagram / brooksnader Brooks Nader im August 2024

Getty Images Brooks Nader im September 2024