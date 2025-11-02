Führerscheinentzug: Neue Doku zeigt Pietro Lombardis Frust

Pietro Lombardi (33) musste fast zwei Jahre ohne Führerschein auskommen. Nachdem ihm Ende 2022 wegen mehrfacher Verkehrsverstöße und insgesamt neun Punkten in Flensburg die Fahrerlaubnis entzogen wurde, kam er erst im April 2024 wieder hinter das Steuer. In einer neuen YouTube-Doku "ON-MPU – Die Doku" schildert Pietro offen, wie er den "Idiotentest", offiziell die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU), meisterte. "Ich war in einem Loch", erklärte er, da der fehlende Führerschein seinen Alltag als Vater erheblich erschwerte.

Um die strengen Anforderungen der MPU zu bewältigen, bereitete sich der Sänger monatelang mit Hilfe eines spezialisierten Unternehmens darauf vor. Der Weg zurück ans Steuer verlangte volle Disziplin: Neben einem Leistungstest und einer medizinischen Begutachtung musste Pietro ein ausführliches psychologisches Gespräch bestehen. Sein Verkehrspsychologe, der ihn durch den Prozess begleitete, beschrieb ihn als einen seiner herausforderndsten Fälle. Trotz einer 500 Seiten starken Akte aus früheren Verstößen zeigte sich Pietro reflektiert und lernbereit, was letztlich dazu führte, dass er die Prüfung nach vier Stunden mit Erfolg abschließen konnte.

Pietro hat im Laufe seines Lebens immer wieder gezeigt, dass er Rückschläge meistern kann. Auch bei dieser Herausforderung schaffte er es, Verantwortung zu übernehmen und eine neue Perspektive zu entwickeln. In der Vergangenheit sprach der Sänger oft über seine Liebe zu schnittigen Autos und den Genuss, selbst am Steuer zu sitzen. Die Zwangspause zeigte ihm, den Wert seiner Mobilität und die damit verbundene Freiheit neu zu schätzen. Besonders in seiner Rolle als Vater unterstreicht er nun, wie wichtig ihm ein sicheres und verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr ist.

IMAGO / STAR-MEDIA Pietro Lombardi, Sänger

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger