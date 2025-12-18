Verdacht auf Herzinfarkt: Biyon Kattilathu musste in Klinik

Ein großer Schock für Biyon Kattilathu (41): Der Let's Dance-Star musste am Dienstag mit Verdacht auf einen Herzinfarkt notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Erhöhte Blutwerte und beunruhigende EKG-Aufzeichnungen hatten bei dem Lifecoach sofortige Untersuchungen nötig gemacht. Auf Instagram teilte er seine Ängste mit seinen Fans und schilderte, wie er in den Operationssaal gebracht wurde, um einen Katheter am Herzen legen zu lassen. "Als ich in den OP geschoben wurde, habe ich am ganzen Körper gezittert", berichtete er. Während die Ärzte auf das Schlimmste vorbereitet waren, gab es schließlich Entwarnung: "Nach einer Nacht im Krankenhaus wurde heute noch ein Ultraschall gemacht, und auch dieser war unauffällig."

Trotz der glücklichen Wendung bleibt die Ursache für die anfangs alarmierenden Werte vorerst ungeklärt. Nach seiner Entlassung zeigte sich Biyon sichtlich erleichtert und vor allem dankbar für die schnelle und professionelle Hilfe des Krankenhauspersonals. "Ich habe mich zu jeder Zeit gut aufgehoben und sicher gefühlt – von ganzem Herzen danke dafür", schrieb er. Neben seiner Dankbarkeit appellierte er auch an seine Fans, auf ihre Gesundheit zu achten, und betonte dabei, wie wichtig es sei, den Moment zu genießen und gut für Körper und Geist zu sorgen. Der Arzt habe ihm am Ende sogar noch gesagt, dass er mit seinem Herzen locker 100 Jahre alt werden könne. "Ich habe ihn nur angeschaut und gefragt: 'Nur?!'", fügte der Tänzer augenzwinkernd hinzu.

Für seine Fans ist diese Nachricht umso erschütternder, da Biyon sonst vor allem für seine positive Ausstrahlung bekannt ist, die er auch auf Social Media verbreitet. Der 41-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Autor, sondern auch als inspirierender Speaker einen Namen gemacht, indem er dazu aufrief, bewusster zu leben und die kleinen Dinge im Alltag wertzuschätzen. Gerade im Rahmen von Projekten wie seiner Teilnahme bei "Let's Dance" zeigte der beliebte Entertainer immer wieder seine leidenschaftliche und energiegeladene Seite, die bei seinen Bewunderern gut ankam. Einige könnten ihn auch im Zusammenhang mit Oliver Pochers (47) Namen kennen. Der Comedian warf Biyon und Amira Aly (33) eine Affäre vor und stichelt seither öffentlich gegen ihn.

Facebook / Biyon Kattilathu Biyon Kattilathu, 2020

Instagram / biyon Biyon Kattilathu, Dezember 2025

