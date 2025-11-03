Insa wird beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" gekorbt

Beim Scheunenfest von Bauer sucht Frau erlebt Insa gleich zwei Enttäuschungen: Erst verabschiedet sich Daniel, dann winkt auch Christoph ab – und die Pferdehofbetreiberin steht plötzlich ohne Begleitung da. Letzterer hat keine Lust auf einen Konkurrenzkampf, weshalb er sich vorerst gegen die Hofwoche entscheidet. Daniel hingegen möchte keine eigenen Kinder – Insa allerdings schon. Für den 33-Jährigen passen diese Zukunftsvorstellungen nicht zusammen. Doch Insa lässt sich so schnell nicht abspeisen.

Im Trubel zieht sie Christoph beiseite, um noch einmal mit ihm zu reden – unter vier Augen, ohne Konkurrenz. "Ich wollte dich fragen, ob du bereit wärst, mitzukommen, wenn nur du mitkommst", fragt sie ihn, wie der Teaser der kommenden Folge bereits zeigt. Ihre mutige Ansprache zeigt Wirkung: Der Justizbeamte sagt strahlend zu. "Also ich würd' mich richtig freuen, wenn wir das so machen", erklärt er. Damit konnte Insa ihren Wunschkandidaten doch noch überzeugen. Die beiden planen nun eine spannende Hofwoche zu zweit. Für Insa bedeutet das nicht nur eine zweite Chance auf die Liebe, sondern auch ein persönlicher Triumph nach der zuvor erlebten Enttäuschung. Christoph war von Beginn an der Favorit der Pferdeliebhaberin.

Insa lebt und arbeitet auf einem Pferdehof – viel Zeit an der frischen Luft, klare Worte, wenig Geduld für Spielchen. Genau so tritt die Kandidatin auch beim Scheunenfest auf: direkt, entschlossen, ohne Umwege. Christoph, der im Alltag als Justizbeamter arbeitet, mag es geordnet und fair – keine Scharmützel, kein Konkurrenzgewusel. Dass Insa seinen Wunsch nach Ruhe respektiert und den Weg für eine Hofwoche zu zweit freimacht, passt zu beiden.

Anzeige Anzeige

RTL Insa und Inka Baue bei "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Daniel, Insa und Christoph von "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Insa und Christopher von "Bauer sucht Frau", 2025

Anzeige