Jennifer Lawrence: Postnatale Ängste als Film-Inspiration

Jennifer Lawrence (35) sprach kürzlich auf dem roten Teppich der New Yorker Premiere ihres neuen Films "Die My Love" offen über ihre Erfahrungen nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Schauspielerin, die vor Kurzem erneut Mutter wurde, gestand, dass sie mit extremen postnatalen Ängsten zu kämpfen hatte. "Ich hatte wirklich schlimme postnatale [Ängste]", verriet sie dem Magazin People. Diese persönlichen Erlebnisse seien für ihre Darstellung in dem Film, in dem sie eine junge Mutter spielt, die mit den Herausforderungen der Mutterschaft kämpft, eine besondere Bereicherung gewesen. Neben ihrem Sohn Cy, der drei Jahre alt ist, brachte Jennifer in diesem Jahr einen weiteren Sohn zur Welt.

Im Interview reflektierte die Oscar-Preisträgerin intensiv ihre Sorgen und Ängste während des Wochenbetts. Im Gespräch mit dem Magazin The New Yorker teilte sie, wie überwältigend die erste Zeit mit ihrem Neugeborenen war: "Ich dachte jedes Mal, wenn er schlief, dass er tot war. Ich dachte, ich mache alles falsch und würde meine Kinder ruinieren." Sie berichtete zudem, wie sie in einem verzweifelten Moment zu künstlicher Intelligenz griff, um Rat zu Fragen über das Stillen zu erhalten. Das Medikament Zurzuvae, entwickelt zur Behandlung von postnataler Depression, half ihr schließlich, ihre Symptome schnell und erheblich zu lindern.

Am Set von "Die My Love" fand Jennifer eine besondere Verbindung zu ihrem Co-Star Robert Pattinson (39). Gemeinsam tauschten sie sich über ihre Erfahrungen als junge Eltern aus. Robert, der mit seiner Verlobten Suki Waterhouse (33) letztes Jahr eine Tochter bekam, und Jennifer wurden dabei oft von denselben Themen bewegt – den kleinen, aber bedeutsamen Momenten des Elternseins. "Wie jedes Elternteil wollte ich einfach nur Bilder und Videos meiner Kinder zeigen", schmunzelte sie im Gespräch mit People. Jennifer und Cooke, die sich 2019 das Jawort gaben, scheinen in ihrer Elternrolle aufzugehen und meistern gemeinsam die Herausforderungen, die das Leben mit kleinen Kindern mit sich bringt.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der New-York-Premiere von „Die My Love“ 2025

Getty Images Jennifer Lawrence im Dezember 2024

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson bei der New-York-Premiere von "Die My Love" 2025

