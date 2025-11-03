Panikattacke? Das sagten Ärzte zu Pietro Lombardis Atemnot

Pietro Lombardi (33) meldete sich kürzlich bei seinen Fans mit einer beunruhigenden Nachricht: Der Sänger litt unter plötzlicher Atemnot und hat sich deswegen in einem Krankenhaus durchchecken lassen. Die Ursache für diesen Vorfall bleibt jedoch rätselhaft. In einem Twitch-Stream wandte sich der 33-Jährige jetzt selbst an die Öffentlichkeit und erklärte: "Eine Diagnose gab es nicht wirklich." Obwohl er von den Ärzten gründlich untersucht wurde, konnten keine körperlichen Ursachen für seine Beschwerden festgestellt werden. Der Sänger ließ durchblicken, dass möglicherweise eine Panikattacke der Auslöser gewesen sein könnte.

Die Behandlung im Krankenhaus umfasste eine vollständige Untersuchung, um mögliche gesundheitliche Probleme auszuschließen. Trotz dieser intensiven medizinischen Analysen fanden die Spezialisten keinerlei Anhaltspunkte für eine organische Ursache seiner Atemnot, wie Pietro selbst betonte. "Für eine Panikattacke, wenn es eine war, gibt es keine Diagnose", fügte er in seinem Stream hinzu. In seinen Äußerungen wirkte der Sänger dennoch gefasst und versicherte seinen Fans, dass es ihm aktuell wieder besser gehe.

Schon vor wenigen Tagen hatte Pietro seine Community in seiner Instagram-Story über seinen Gesundheitszustand informiert. Damals erklärte der Sänger, dass er den ganzen Tag im Krankenhaus war, da sein Blutdruck alarmierend hoch gewesen sei. Auch andere Werte sorgten zunächst für Aufregung. "Die Werte sind jetzt wieder normal", gab der Musiker dann Entwarnung. Um sich vollständig zu erholen, kündigte der ehemalige DSDS-Juror an, sich für einige Tage eine Social-Media-Pause zu gönnen: "Ich bleibe bis Sonntag offline und lege das Handy zur Seite."

Imago Sänger Pietro Lombardi im September 2025 in Österreich

Instagram / pietrolombardi Sänger Pietro Lombardi meldet sich aus dem Krankenhaus, Screenshot 2025.

RTL / Markus Hertrich Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury