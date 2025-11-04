Bei "Bachelor in Paradise"-Janine kullern die ersten Tränen

Kaum ist die neue Staffel von Bachelor in Paradise gestartet, da knistert es schon gewaltig. Vor allem die Kandidaten Janine Christin (30) und Devin verstehen sich von Anfang an gut. "Devin finde ich sehr interessant und wir hatten sehr coole, ungezwungene Gespräche", schwärmt Janine. Auch Devin zeigt Interesse: "Sie hat eine süße Art, aber gleichzeitig auch ein bisschen dirty. Sie hat ein bisschen Feuer unterm Hintern." Bereits am nächsten Tag fällt schließlich der erste Kuss zwischen den beiden. Doch die emotionale Achterbahnfahrt der ersten Doppelfolge nimmt damit erst ihren Anfang.

Janine Christin zeigt zwischenzeitlich auch Interesse an Teilnehmer Jan Kelle. Sie sucht das Gespräch mit ihm und hadert danach mit ihren Gefühlen, da sie Devin bereits geküsst hat. "Ich fühle mich gerade so, als würde ich komplett zwischen zwei Stühlen stehen", gibt sie unter Tränen zu. Am Ende trifft sie eine klare Entscheidung und will sich auf Devin konzentrieren. Doch das Paradies zeigt sich unberechenbar: In der zweiten Folge stößt Mimi Gwozdz (31) hinzu und zieht Devins Aufmerksamkeit auf sich. Diese Entwicklung setzt Janine sichtlich zu, denn die vermeintliche Vertrautheit zu Devin gerät ins Wanken.

Abseits der Show lassen die Kommentare in den sozialen Medien bereits erahnen, dass die Fans gespannt sind, wie es zwischen Janine und Devin weitergeht. Einige scheinen skeptisch, ob das schnelle Feuer der beiden Bestand haben wird. "Janine hat sich schon ganz schön verrannt", schreibt ein Nutzer unter einem Instagram-Post des Formats. Ein anderer Fan findet: "Janine Christin scheint nach zwei Tagen aber auch schon sehr verschossen und sicher mit Devin zu sein." Fans können sich nun auf die neuen Folgen von "Bachelor in Paradise" freuen, die wöchentlich ab dem 4. November 2025 auf RTL+ laufen.

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Janine Christin

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Devin

RTL / Frank Beer "Bachelor in Paradise"-Kandidatin Mimi Gwozdz