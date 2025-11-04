Jimi Blue verrät: Das läuft wirklich zwischen ihm und Yeliz

Jimi Blue Ochsenknecht (33) räumt mit den Gerüchten auf: In "Die Stefan Raab Show" zog der Schauspieler am Wochenende einen klaren Schlussstrich unter die Liebesspekulationen rund um ihn und seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (32). Gefragt, was zwischen den beiden laufe, antwortete er ohne Umschweife und mit Blick auf ihre gemeinsame Tochter: "Zwischen uns läuft gar nichts. Wir sind sehr gut befreundet, sind ein super Elternteam und so soll es auch bleiben." Der Auftritt des "Die Wilden Kerle"-Stars wirkte wie eine direkte Botschaft an alle, die auf ein Liebes-Comeback hoffen. Gleichzeitig ließ Jimi durchblicken, dass sie als Eltern viel Zeit zusammen verbringen – nur eben nicht als Paar.

Obwohl Jimi und Yeliz schon viele Jahre kein Paar mehr sind, geben sie sich heute trotzdem als harmonisches Duo. Jüngst gratulierte der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) seiner Ex mit einem liebevollen Beitrag zum 32. Geburtstag. "Wir sind ein verdammt gutes Team und ich weiß zu schätzen, wie viel Herz und Stärke du jeden Tag zeigst und dass du mich trotz allem wieder an deiner Seite als Vater zulässt", schrieb er unter anderem und teilte das Titelfoto ihrer kommenden Reality-TV-Show "Yeliz & Jimi – We Are Family?!".

Jimi und Yeliz trennten sich vor der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie Koc (4). Danach war es lange kompliziert, zuletzt fanden die beiden aber eine Basis als Team. Das wurde unter anderem während Jimis Teilnahme an Promi Big Brother deutlich: Hinter den Kulissen unterstützte ihn Yeliz und rief Zuschauer dazu auf, für ihn zu voten – und griff selbst tief in die Tasche. Tatsächlich konnte der Schauspieler den Sieg holen. Zwei Jahre zuvor ging Yeliz selbst als Gewinnerin der Realityshow hervor.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, 2020

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

Joyn / Willi Weber Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Finale