Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Kim Kardashian
Uh la la: Kim Kardashian posiert oben ohne auf Magazin-Cover
Uh la la: Kim Kardashian posiert oben ohne auf Magazin-CoverGetty ImagesZur Bildergalerie

Uh la la: Kim Kardashian posiert oben ohne auf Magazin-Cover

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Kim Kardashian (45) sorgt jetzt einmal mehr für Schlagzeilen: Für die Herbst-/Winter-Ausgabe des Magazins "RE-EDITION" posiert der Realitystar vollständig nackt. Statt Designerroben oder aufwendiger Outfits ziert ihre Haut diesmal ausschließlich Farbe, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Die künstlerische Inszenierung, bei der sie zur buchstäblichen Leinwand wird, zeigt die 45-Jährige in mutigen und zugleich provokanten Posen. Besonders das Cover begeistert ihre Fans und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Im Magazin selbst überrascht Kim mit einer weiteren ungewöhnlichen Darstellung. In einem Look, der an eine klassische Lehrerin erinnert, trägt sie scheinbar einen grünen Blazer mit weißer Bluse, blauer Hose und braunem Gürtel – alles gemalt. Die Brust ist unter der Farbe dennoch gut zu erkennen. Für diese Transformation trug sie eine kurze blonde Perücke, die die Künstlerin Athena Paginton für sie auswählte. Übrigens ist die Idee des bemalten Outfits keine Neuerfindung: Bereits 1992 posierte Demi Moore (62) auf ähnliche Weise für die "Vanity Fair".

Zuletzt hatten Kim und ihre Mutter Kris Jenner (69) gemeinsam für Aufsehen gesorgt. Das Familienoberhaupt präsentierte kürzlich bei einer glamourösen Gala in Beverly Hills einen neuen platinblonden Look, während die TV-Bekanntheit wenige Tage zuvor mit einem frechen Pixie-Cut im Stil ihrer Mutter überraschte. Die auffälligen Stylings sorgten jedoch nicht nur für Begeisterung unter den Fans, sondern auch für zahlreiche witzige Kommentare. Ein User scherzte unter einem Instagram-Foto: "Kris und Kim spielen 'Freaky Friday'!" und ein anderer schrieb: "Kris wird zu Kim und Kim wird zu Kris!"

Kim Kardashian im November 2024
Getty Images
Kim Kardashian im November 2024
Kim Kardashian während der Paris Fashion Week, Oktober 2025
ActionPress / Backgrid
Kim Kardashian während der Paris Fashion Week, Oktober 2025
Kris Jenner und Kim Kardashian am 16. Oktober 2025 in Los Angeles
Imago
Kris Jenner und Kim Kardashian am 16. Oktober 2025 in Los Angeles
Kunst-Statement oder kalkulierter Aufreger – wie wirkt Kims freizügiges Cover auf euch?
In diesem Artikel