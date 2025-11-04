Uh la la: Kim Kardashian posiert oben ohne auf Magazin-Cover

Kim Kardashian (45) sorgt jetzt einmal mehr für Schlagzeilen: Für die Herbst-/Winter-Ausgabe des Magazins "RE-EDITION" posiert der Realitystar vollständig nackt. Statt Designerroben oder aufwendiger Outfits ziert ihre Haut diesmal ausschließlich Farbe, wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen. Die künstlerische Inszenierung, bei der sie zur buchstäblichen Leinwand wird, zeigt die 45-Jährige in mutigen und zugleich provokanten Posen. Besonders das Cover begeistert ihre Fans und zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Im Magazin selbst überrascht Kim mit einer weiteren ungewöhnlichen Darstellung. In einem Look, der an eine klassische Lehrerin erinnert, trägt sie scheinbar einen grünen Blazer mit weißer Bluse, blauer Hose und braunem Gürtel – alles gemalt. Die Brust ist unter der Farbe dennoch gut zu erkennen. Für diese Transformation trug sie eine kurze blonde Perücke, die die Künstlerin Athena Paginton für sie auswählte. Übrigens ist die Idee des bemalten Outfits keine Neuerfindung: Bereits 1992 posierte Demi Moore (62) auf ähnliche Weise für die "Vanity Fair".

Zuletzt hatten Kim und ihre Mutter Kris Jenner (69) gemeinsam für Aufsehen gesorgt. Das Familienoberhaupt präsentierte kürzlich bei einer glamourösen Gala in Beverly Hills einen neuen platinblonden Look, während die TV-Bekanntheit wenige Tage zuvor mit einem frechen Pixie-Cut im Stil ihrer Mutter überraschte. Die auffälligen Stylings sorgten jedoch nicht nur für Begeisterung unter den Fans, sondern auch für zahlreiche witzige Kommentare. Ein User scherzte unter einem Instagram-Foto: "Kris und Kim spielen 'Freaky Friday'!" und ein anderer schrieb: "Kris wird zu Kim und Kim wird zu Kris!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Kim Kardashian während der Paris Fashion Week, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Kris Jenner und Kim Kardashian am 16. Oktober 2025 in Los Angeles

Anzeige