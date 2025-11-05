Das liebt "Maxton Hall"-Star Justus Riesner an seiner Rolle

Am 7. November geht Maxton Hall in die nächste Runde. Teil der beliebten Serie ist auch Alistair Ellington, gespielt von Justus Riesner. Der offen schwule beste Freund von James Beaufort (Damian Hardung, 27) ist bei Fans für seine direkte Art beliebt – und auch der Schauspieler ist davon beeindruckt. Im Promiflash-Interview bei der Premiere der zweiten Staffel verrät er, was er sich von seiner Rolle abschauen würde: "Ich glaube, es ist einfach dieses selbstbewusste Existieren in der Welt, die nicht immer auf deiner Seite ist. Ich glaube, Alistair ist so kompromisslos er selbst. Da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden."

Zu der Entwicklung seiner Figur in den nächsten Episoden erzählt Justus gegenüber Promiflash: "Alistair lernt in der zweiten Staffel einfach, seine Grenzen zu respektieren, Grenzen zu setzen und sich nicht von anderen Menschen beeinflussen zu lassen, diese zu überschreiten." Die lockere Art, wie in "Maxton Hall" mit Alistairs Sexualität umgegangen wird, ist für viele Zuschauer eine willkommene Abwechslung. Einige Fans melden sich deshalb auch bei seinem Darsteller. "Man kriegt schon ab und zu ein paar Messages und auch auf den Straßen trifft man manchmal Leute, die einem dann erzählen, wie viel es ihnen bedeutet hat. Und da freut es einen natürlich sehr, die Rolle verkörpern zu dürfen", schwärmt der Schleswig-Holsteiner.

"Maxton Hall" gilt als die erfolgreichste nicht-amerikanische Serie auf Amazon Prime Video. Daher war es keine Überraschung, als eine zweite Staffel angekündigt wurde. Doch kurz vor dem Release wurde eine weniger schöne Neuigkeit bekannt. Den Hoffnungen der Fans zum Trotz enthält die neue Ausgabe wieder nur sechs Episoden. Obendrein werden sie nicht auf einen Schlag veröffentlicht, sondern Stück für Stück. Am 7. November gibt es die Folgen eins bis drei bei dem Streamingdienst, danach wird wöchentlich eine Episode verfügbar sein.

Anzeige Anzeige

Prime Video / Stephan Rabold Damian Hardung und Justus Riesner in "Maxton Hall"

Anzeige Anzeige

Imago Justus Riesner bei der Weltpremiere von "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" Staffel 2

Anzeige Anzeige

Amazon MGM Studios / Gordon Muehle Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei.