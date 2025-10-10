90er-Frisur-Comeback: Demi Moores Look wird immer jünger

Demi Moore (62) hat ihre Fans überrascht und begeistert: Die Schauspielerin präsentiert sich mit einer neuen Frisur, die Erinnerungen an die Neunziger weckt. Auf Instagram zeigte sie sich mit einem vollen, fransigen Pony, den sie zuletzt im Jahr 1996 trug. Damals hatte sie mit diesem Look in dem Film "Striptease" für Aufsehen gesorgt. Anlass für die Rückkehr zu dieser ikonischen Frisur war ihre Rolle als Barbara Gucci im Kurzfilm "The Tiger", der am 23. September Premiere feierte. Mit lässiger Jeans, schlichtem Shirt und ohne viel Make-up strahlt sie eine beeindruckende Frische aus und zeigt nicht nur, dass zeitlose Styles immer funktionieren – sondern auch, dass sie ein Händchen dafür hat, durch ihre Looks immer jünger zu wirken.

Auch Demi erinnert sich in ihrem Social-Media-Beitrag daran, dass sie mit den frischen Ponyfransen bereits einmal für Begeisterung gesorgt hat. Neben dem aktuellen Foto teilt sie auch eines aus dem besagten Film. Dass fast 30 Jahre zwischen den beiden Aufnahmen liegen, würden wohl die wenigsten erraten. "Pony – heute und damals. Danke Gucci, dass ich dank euch das erste Mal seit "Striptease" wieder diese Frisur trage", schreibt sie darunter. Viele Fans bemerken auf den Fotos noch etwas anderes: Mit dem Pony sieht Demi ihrer ältesten Tochter Rumer Willis (37) zum Verwechseln ähnlich. "Ich dachte, das wäre ihre Tochter", kommentiert ein Nutzer und bekommt dafür sehr viel Zustimmung.

Bereits in der Vergangenheit hat die Schauspielerin bewiesen, dass Frisuren für sie mehr sind als bloße Äußerlichkeiten. Von ihrem legendären Pixie in "Ghost" bis zur Glatze in "G.I. Jane" hat sich Demi immer wieder neu erfunden. Doch trotz ihres ikonischen dunklen Haars denkt sie bereits über einen Look mit grauer Mähne nach, sobald die Zeit dafür reif ist. Aktuell bleibt sie jedoch ihrem Stil treu und bringt mit jeder neuen Frisur eine jugendliche Frische ins Rampenlicht, die sie stets mühelos strahlen lässt. Fans und Kritiker sind sich einig: Demi Moore bleibt zeitlos.

Imago Demi Moore auf der Gucci-Fashion-Show, Mailand 2025

Imago Demi Moore in "Striptease", 1996

Instagram / demimoore Demi Moore, Filmstar