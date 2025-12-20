Dafür wird Tisha Campbell Rob Reiner (†) ewig dankbar sein

Tisha Campbell (57) hat in New York bewegende Worte für Rob Reiner (†78) gefunden. Der Regisseur wurde am vergangenen Sonntag gemeinsam mit seiner Frau Michele tot in seinem Haus im Stadtteil Brentwood in Kalifornien aufgefunden. Die Schauspielerin erinnerte sich im Gespräch mit dem US-Portal TMZ daran, wie der Regisseur ganz am Anfang ihrer Karriere an sie glaubte und ihr ihre erste Rolle in einer Comedy-Produktion gab. Tisha machte im Interview deutlich, wie dankbar sie ihm bis heute dafür ist.

Die "My Wife & Kids"-Darstellerin schilderte gegenüber TMZ, wie prägend Robs Vertrauen in ihr Talent war. Für Tisha wurde die frühe Comedy-Besetzung zum Türöffner – ein Moment, den sie heute als Wendepunkt in ihrer beruflichen Laufbahn betrachtet. "Er war so freundlich", sagte sie über Rob, und ließ durchklingen, wie selten sie eine derart konsequente Güte erlebt habe. Während viele Weggefährten in der Branche dieser Tage genau diese Großzügigkeit hervorheben, laufen die Ermittlungen zum Doppelmord weiter. Gegen Nick Reiner (32), den Sohn des ermordeten Paares, wurde Anklage wegen Doppelmordes erhoben.

Für Tisha bleibt Rob als der Mann in Erinnerung, der früh etwas in ihr erkannte, was sonst niemand sah. Die Schauspielerin beschreibt Rob als Menschen, der am Set stets eine warme Atmosphäre schuf, andere ermutigte und ihnen das Gefühl gab, gesehen zu werden. In Interviews hatte Tisha in der Vergangenheit wiederholt erzählt, wie sehr sie Mentoren schätzt, die ihre kreative Seite ernst nehmen. Rob gehörte für sie zu genau diesen Personen, die Vertrauen schenkten, als sie es am dringendsten brauchte. Diese besondere Verbindung prägt bis heute ihre Erinnerungen an gemeinsame Drehtage und Gespräche hinter den Kulissen – Erinnerungen, denen sie nun in der Öffentlichkeit Ausdruck verleiht.

Getty Images Tisha Campbell im November 2019 in Las Vegas

Imago Rob Reiner bei der Premiere von "The Wolf of Wall Street" in New York City, 17. Dezember 2013

