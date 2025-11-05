Fans kritisieren: Laura Maria Rypa holt sich fünften Hund

Laura Maria Rypa (29) teilt ihr Zuhause nun mit einem weiteren Familienmitglied – einem fünften Hund. Die Social-Media-Persönlichkeit stellte das neue Haustier auf ihrem Instagram-Account vor und zeigte sich überglücklich über den jüngsten Zugang zu ihrer tierischen Familie. Das frisch renovierte Eigenheim, in das sie nach der Trennung von Pietro Lombardi (33) eingezogen ist, wird nun von zwei kleinen Kindern und insgesamt fünf Hunden belebt. Doch statt ausschließlich Zuspruch zu erhalten, sieht sich die Influencerin auch mit kritischen Kommentaren ihrer Follower konfrontiert, die Zweifel an der Bewältigung dieses Alltags äußern.

Einige Fans kommentieren, fünf Hunde in Kombination mit zwei Kleinkindern seien eine nahezu unlösbare Aufgabe. "Wie willst du das schaffen?", lauten Fragen, die sich in den Kommentarspalten häufen. Laura selbst wehrte sich gegen die Kritik und erklärte, dass sie diese Herausforderung mit Organisation und Prioritäten meistere. Für sie seien Hunde keine Belastung, sondern eine Quelle von Ruhe und Glück. Auch ihren Kindern wolle sie die Möglichkeit geben, mit Tieren aufzuwachsen. Trotz der gemischten Reaktionen betonte sie, dass ihre Priorität stets das Wohl ihrer Hunde sei, die ein besonderes Leben bei ihr genießen könnten.

Mit emotionalen Worten teilte die Influencerin ihren Fans kürzlich auf Instagram mit: "Heute war endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Die erste Nacht im neuen Zuhause… Für mich, für die Kinder und auch für die Hunde." Nach der Trennung von Pietro konnten die Vierbeiner nämlich vorübergehend nicht bei ihr leben und mussten bei einem Hundetrainer unterkommen. Umso größer war die Freude, als sie ihre gesamte Rasselbande vor zwei Wochen wieder in die Arme schließen konnte.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem neuen Hund, November 2025.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano