Fans überrascht: Laura Maria Rypa verkündet Familienzuwachs

Laura Maria Rypa (29) hat jetzt süße Neuigkeiten verkündet: Familienzuwachs auf vier Pfoten! Die Influencerin teilte auf Instagram ein emotionales Reel, in dem sie ihren Fans stolz ihren neuen Hund vorstellte. Unter dem Clip, in dem sie nacheinander ihre nun insgesamt fünf Fellnasen liebevoll kuschelt, schrieb sie: "Ich hab da was, das ich euch endlich erzählen will…" Damit sorgt die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) für große Begeisterung bei ihren Followern – schließlich ist die kleine Rasselbande schon jetzt fester Bestandteil ihres Familienalltags.

Doch neben vielen Glückwünschen gab es auch kritische Stimmen. Einige User fragten sich, wie Laura mit zwei Kleinkindern und nun fünf Hunden alles unter einen Hut bekommen will. Die 29-Jährige reagierte prompt mit einer ehrlichen und ausführlichen Antwort: "Für manche wäre das vielleicht verrückt – für mich nicht. Ich krieg's hin!" Sie betonte, dass ihre Tiere ihr Ruhe und Kraft geben und keineswegs eine Belastung seien. Dank klarer Organisation, Unterstützung und viel Herz könne sie allen gerecht werden: "Meine Hunde haben ein wundervolles Leben – und das ist alles, was zählt."

Ihre Vierbeiner leben allerdings erst seit kurzem wieder bei Laura. Nach der Trennung von Pietro mussten die Fellnasen vorübergehend bei einem Hundetrainer unterkommen, weil die Wohnsituation es damals nicht anders zuließ. Erst vor zwei Wochen durfte die Influencerin ihre Hunde endlich wieder in die Arme schließen. In einem emotionalen Instagram-Video zeigte sie den bewegenden Moment des Wiedersehens und schrieb voller Erleichterung: "Heute war endlich der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Die erste Nacht im neuen Zuhause… für mich, für die Kinder und auch für die Hunde."

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Juni 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihrem neuen Hund, November 2025.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2025